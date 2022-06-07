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Єрмак назвав три кроки запобігання продовольчій кризі у світі

Андрій Єрмак, голова ОП, Офіс президента, продовольча криза

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав три кроки запобігання продовольчій кризі у світі.  

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Про це голова ОП написав у Telegram.  

Він наголосив, що наразі продовольча криза створюється Російською Федерацією штучно, тому запропонував три важливі кроки її подолання:  

  • забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоб вивезти зерно з портів;
  • оперативно працювати над посиленням санкцій, як індивідуальних проти еліт, так і проти енергетичного сектору і банківської системи Росії. Газове ембарго - це пріоритет;
  • зброя для звільнення територій, більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани РФ просуватися далі та вибити їх з української землі.

Як написав голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, який знаходиться в Миколаєві. За його словами, це може призвести до глобальної продовольчої кризи. 

Також він наголосив, що у світлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює президент країни-агресора РФ Володимир Путін, відволікаючи звинувачення, стає все більш цинічним. 

Автор:
Анастасія Дєдковська