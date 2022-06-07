- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Єрмак назвав три кроки запобігання продовольчій кризі у світі
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак назвав три кроки запобігання продовольчій кризі у світі.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це голова ОП написав у Telegram.
Він наголосив, що наразі продовольча криза створюється Російською Федерацією штучно, тому запропонував три важливі кроки її подолання:
- забезпечити військові конвої для українських танкерів, щоб вивезти зерно з портів;
- оперативно працювати над посиленням санкцій, як індивідуальних проти еліт, так і проти енергетичного сектору і банківської системи Росії. Газове ембарго - це пріоритет;
- зброя для звільнення територій, більше зброї і якомога швидше, щоб зупинити будь-які плани РФ просуватися далі та вибити їх з української землі.
Як написав голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні, який знаходиться в Миколаєві. За його словами, це може призвести до глобальної продовольчої кризи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також він наголосив, що у світлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює президент країни-агресора РФ Володимир Путін, відволікаючи звинувачення, стає все більш цинічним.