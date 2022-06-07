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Росіяни знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні, - Боррель

зерновий термінал Миколіїв, війна в Україні, Боррель зерно

Військові Російської Федерації ракетним ударом знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві. Це може призвести до глобальної продовольчої кризи.

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Про це повідомив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель у Twitter

"Глобальна продовольча криза. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві", - написав Боррель.  

Також він наголосив, що у світлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює президент країни-агресора РФ Володимир Путін, відволікаючи звинувачення, стає все більш цинічним. 

Нагадаємо, верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель заявив, що саме Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном. 

Автор:
Анастасія Дєдковська