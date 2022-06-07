Росіяни знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні, - Боррель

Військові Російської Федерації ракетним ударом знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві. Це може призвести до глобальної продовольчої кризи.

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Про це повідомив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

"Глобальна продовольча криза. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві", - написав Боррель.

Також він наголосив, що у світлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює президент країни-агресора РФ Володимир Путін, відволікаючи звинувачення, стає все більш цинічним.

Another Russian missile strike contributing to the global food crisis. Russian forces have destroyed the second biggest grain terminal in #Ukraine, in #Mykolaiv.

In light of such reports, the disinformation spread by Putin deflecting blame becomes ever more cynical.#StoptheWar — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 6, 2022

Нагадаємо, верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель заявив, що саме Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном.