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Росіяни знищили у Миколаєві другий за величиною зерновий термінал в Україні, - Боррель
Військові Російської Федерації ракетним ударом знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві. Це може призвести до глобальної продовольчої кризи.
Про це повідомив верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель у Twitter.
"Глобальна продовольча криза. Російські війська знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні в Миколаєві", - написав Боррель.
Також він наголосив, що у світлі подібних повідомлень дезінформація, яку поширює президент країни-агресора РФ Володимир Путін, відволікаючи звинувачення, стає все більш цинічним.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель заявив, що саме Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном.