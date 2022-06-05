Борель: Росія несе пряму відповідальність за будь-які дефіцити у міжнародній торгівлі зерном

Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель відповів на обурення глави РФ Володимира Путіна, який звинуватив Захід у продовольчій кризі, що починається.

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У своєму Twitter Борель підкреслив, що всі санкції ЄС, США та інших країн спрямовані на те, щоб зупинити Росію та припинити війну в Україні. При цьому вони не пов'язані зі створенням продовольчої кризи у світі, адже за цим стоїть виключно РФ.

"Росія несе пряму відповідальність за будь-який дефіцит у міжнародній торгівлі зерном і замість припинення своєї агресії активно прагне перекласти відповідальність на міжнародні санкції", - зазначив голова дипломатії ЄС.

Зокрема, як наголосив Боррель, блокада Росією портів України перешкоджає експорту зерна. Він ще раз заявив, що ЄС і надалі демонструватиме повну солідарність із країнами світу у подоланні наслідків війни.

"Президент Путін має припинити свою війну проти України. Територіальна цілісність України має бути відновлена. Це на користь усієї міжнародної спільноти", — додав політик.

Зазначимо, що проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною, вже понад два місяці.

Тим часом Європа очікує приблизно 150 тисяч мігрантів із Африки та Близького Сходу до кінця цього року. Така хвиля, за прогнозами, може бути спровокована продовольчою кризою і голодом, що очікується, через війну в Україні.