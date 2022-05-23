"У людства має бути страховка від голоду": Зеленський пропонує створити організацію країн-експортерів продовольства

Україна пропонує створити організацію відповідальних і демократичних держав-експортерів продовольства, які можуть діяти відповідно до глобальних правил торгівлі.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив у своєму виступі на Світовому економічному форумі у Давосі.

Україна пропонує створити організацію відповідальних і демократичних держав-експортерів продовольства, які можуть діяти відповідно до глобальних правил торгівлі. У людства має бути страховка від голоду, і Україна готова надати майданчик для такої організації.

"Будь-яке реагування на масовий голод є запізнілим вже за визначенням: голод треба зупиняти тільки превентивно, коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту", – заявив президент.

Крім того, у своєму виступі Зеленський наголосив, що російська війна проти України показала, що допомога державі, на яку напали, тим цінніше, чим швидше її надають.

"Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції – якби ми отримали їх 100% потреби одразу у лютому, результатом були б десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна вся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. Ось чому нам потрібні фінанси, щонайменше 5 млрд дол, і весь обсяг коштів, необхідних для відбудови", – наголосив президент.

Нагадаємо, міністри розвитку країн "Великої сімки" вирішили створити новий альянс для забезпечення глобальної продовольчої безпеки на тлі загрози глобального голоду через продовольчу блокаду, яку влаштувала РФ.

Основне завдання альянсу - організувати фінансування та співпрацю держав для постачання населенню світу продовольством.