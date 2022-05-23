"У человечества должна быть страховка от голода": Зеленский предлагает создать организацию стран-экспортеров продовольствия

Украина предлагает создать организацию ответственных и демократических государств-экспортеров продовольствия, которые могут действовать в соответствии с глобальными правилами торговли.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украина предлагает создать организацию ответственных и демократических государств-экспортеров продовольствия, которые могут действовать в соответствии с глобальными правилами торговли. У человечества должна быть страховка от голода, и Украина готова предоставить площадку для такой организации.

"Любое реагирование на массовый голод запоздал уже по определению: голод надо останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента", - заявил президент.

Кроме того, в своем выступлении Зеленский подчеркнул, что российская война против Украины показала, что помощь государству, на которое напали, тем ценнее, чем быстрее ее оказывают.

"Оружие, финансы, политическая поддержка, санкции – если бы мы получили их 100% потребности сразу в феврале, результатом были бы десятки тысяч сохранившихся жизней. Вот почему Украине нужно все оружие, которое мы запрашивали, а не только то, которое нам предоставляют. Вот почему нам нужны финансы, по меньшей мере, 5 млрд долл., и весь объем средств, необходимых для восстановления", - подчеркнул президент.

Напомним, министры развития стран "Большой семерки" решили создать новый альянс для обеспечения глобальной продовольственной безопасности на фоне угрозы глобального голода из-за продовольственной блокады, которую устроила РФ.

Основная задача альянса - организовать финансирование и сотрудничество государств для снабжения населения мира продовольствием.