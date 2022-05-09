Германия хочет отказаться от биотоплива, чтобы предотвратить голод в мире

Пандемия коронавируса, засуха и война в Украине повлекли за собой рост цен на продукты питания, которые сейчас находятся на рекордном уровне во всем мире.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Министр по экономическому сотрудничеству и развитию Германии Свенья Шульце призвала страны мира отказаться от биотоплива, чтобы избежать голода в мире. Об этом она заявила в интервью Bild.

"Мы должны прекратить класть пищу в баки — будь то пшеница, пальмовое масло, рапс или кукуруза. 4,4% топлива — это продукты питания и корма. Это должно быть сведено к нулю — не только в Германии, но как можно скорее на международном уровне. В Германии мы ежегодно заливаем 2,7 млрд литров топлива из растительных масел в авто. Это почти половина урожая подсолнечного масла в Украине", — заявила Шульце.

Она напомнила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, от голода в мире страдает 300 млн человек, и эти оценки корректируются в сторону увеличения.

"Нам может угрожать сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв", — говорит она.

Шульце подчеркнула, что никто не желает способствовать росту голода в мире.

Напомним, что по данным ООН, из-за блокировки Россией украинских портов, мир ждет глобальный продовольственный кризис и голод.