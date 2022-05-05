Если Россия не разблокирует украинские порты, мир ждет глобальный продовольственный кризис, — ООН

Если украинские морские порты немедленно не будут разблокированы Россией для экспорта, мир ожидает глобальный продовольственный кризис.

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Об этом в эфире канадского телеканала СВС заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, сообщает "Укринформ".

"Случится глобальный кризис продовольственной безопасности, цены будут расти в течение 6-9 месяцев и после этого возможны проблемы с доступностью пищи в следующем году", - отметил он.

По словам Бисли, влияние на продовольственную безопасность будет ощущаться особенно в самых бедных странах. Многие государства столкнутся с ростом цен, будет сложно, однако у бедных может идти речь о голоде, дестабилизации и массовой вынужденной миграции. Бисли добавил, что ситуация в мире сейчас более напряженная, чем во время арабской весны 10 лет назад, которая привела к смене правящих режимов в нескольких странах.

"По всему миру уже проходят протесты из-за инфляции и цен на продовольствие, и ситуация будет только существенно ухудшаться. Решения должны быть приняты в течение ближайших 30-60 дней, чтобы возобновить работу этих портов. Что бы ни нужно было сделать международному сообществу – это необходимо сделать, и немедленно", - подчеркнул директор Всемирной продовольственной программы.

Напомним, Организация Объединенных Наций с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины зафиксировала 6635 жертв среди гражданских лиц.