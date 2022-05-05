Якщо Росія не розблокує українські порти, світ чекає глобальна продовольча криза, — ООН

Якщо українські морські порти негайно не будуть розблоковані Росією для експорту, світ очікує глобальна продовольча криза.

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Про це в ефірі канадського телеканалу СВС заявив директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Біслі, повідомляє "Укрінформ".

"Відбудеться глобальна криза продовольчої безпеки, ціни зростатимуть протягом 6-9 місяців і після цього можливі проблеми з доступністю їжі наступного року", - зазначив він.

За словами Біслі, вплив на продовольчу безпеку відчуватиметься особливо у найбідніших країнах. Багато держав зіштовхнуться зі зростанням цін, буде складно, однак у бідних може йтися про голод, дестабілізацію та масову вимушену міграцію. Біслі додав, що ситуація у світі зараз більш напружена, ніж під час арабської весни 10 років тому, яка призвела до зміни правлячих режимів у кількох країнах.

"По всьому світу вже проходять протести через інфляцію та ціни на продовольство, і ситуація буде лише суттєво погіршуватися. Рішення мають бути прийняті протягом найближчих 30-60 днів, щоб відновити роботу цих портів. Що б не потрібно було зробити міжнародній спільноті – це необхідно зробити і негайно", - наголосив директор Всесвітньої продовольчої програми.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України зафіксувала 6635 жертв серед цивільних осіб.