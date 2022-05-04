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Общество
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За время широкомасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано более 6600 жертв среди гражданских, - ООН

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Организация Объединенных Наций с начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины зафиксировала 6635 жертв среди гражданских лиц.

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Об этом сообщает пресс-служба ООН.  

Согласно данным ООН, с 24 февраля по 3 мая зафиксировано 6635 жертв среди гражданских лиц в стране, среди них:  

  • 3238 убитых, в том числе 227 детей;   
  • 3397 раненых, в том числе 322 ребенка, в основном в результате обстрелов и авиаударов.  

Также в ООН отметили, что реальные потери могут быть гораздо выше.  

Напомним, по состоянию на 2 мая на территории Киевской области  правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских оккупантов. Однако тела 280 людей остаются неопознанными, еще 300 считаются пропавшими без вести.

Автор:
Анастасия Дедковская