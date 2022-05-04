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Общество
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В Киевской области обнаружили тела еще 4 мирных жителей, среди них ребенок (ФОТО)

киевская область, оккупанты, эксгумация, полиция, мирные жители, Гостомель
Фото: пресс-служба полиции Киевской области

В Киевской области обнаружили тела четырех мирных жителей, погибших от рук российских оккупантов. Среди погибших 10-летняя девочка. 

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"В селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, погибшей в результате вражеского обстрела, после чего на кладбище ее похоронили односельчане", — говорится в сообщении. 

Также в селе Шибино полицейские эксгумировали тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений в результате попадания в дом вражеского снаряда, и тело 58-летнего мужчины, расстрелянного вплотную у его дома.

Фото 2 — В Киевской области обнаружили тела еще 4 мирных жителей, среди них ребенок (ФОТО)

"Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя старушка из села Озорщина. Пожилая женщина погибла в собственном доме, в котором возник пожар в результате вражеской атаки", — отметили в полиции.  

Фото 3 — В Киевской области обнаружили тела еще 4 мирных жителей, среди них ребенок (ФОТО)
Фото 4 — В Киевской области обнаружили тела еще 4 мирных жителей, среди них ребенок (ФОТО)

Напомним, по состоянию на 2 мая на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских оккупантов. Однако тела 280 людей остаются неопознанными, еще 300 считаются пропавшими без вести.

Автор:
Анастасия Дедковская