В Киевской области обнаружили тела еще 4 мирных жителей, среди них ребенок (ФОТО)

В Киевской области обнаружили тела четырех мирных жителей, погибших от рук российских оккупантов. Среди погибших 10-летняя девочка.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"В селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, погибшей в результате вражеского обстрела, после чего на кладбище ее похоронили односельчане", — говорится в сообщении.

Также в селе Шибино полицейские эксгумировали тело 10-летней девочки, погибшей от осколочных ранений в результате попадания в дом вражеского снаряда, и тело 58-летнего мужчины, расстрелянного вплотную у его дома.

"Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя старушка из села Озорщина. Пожилая женщина погибла в собственном доме, в котором возник пожар в результате вражеской атаки", — отметили в полиции.

Напомним, по состоянию на 2 мая на территории Киевской области правоохранители обнаружили 1202 тела украинских граждан, погибших от рук российских оккупантов. Однако тела 280 людей остаются неопознанными, еще 300 считаются пропавшими без вести.