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На Київщині виявили тіла ще 4 мирних жителів, серед них дитина (ФОТО)
На Київщині виявили тіла чотирьох мирних жителів, які загинули від рук російських окупантів. Серед загиблих 10-річна дівчинка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
"У селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельці", — йдеться у повідомленні.
Також у селі Шибіне поліцейські ексгумували тіло 10-річної дівчинки, яка загинула від осколкових поранень внаслідок влучення в будинок ворожого снаряда, і тіло 58-річного чоловіка, розстріляного впритул біля його будинку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся із села Озорщина. Літня жінка загинула у власному будинку, в якому виникла пожежа внаслідок ворожої атаки", — зазначили у поліції.
Нагадаємо, станом на 2 травня на території Київської області правоохоронці виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських окупантів. Проте тіла 280 людей залишаються непізнаними, ще 300 вважаються зниклими безвісти.