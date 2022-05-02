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На Київщині виявили тіла більш ніж 1200 мирних громадян, — поліція
На території Київської області правоохоронці виявили вже 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських окупантів.
Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов в ефірі телемарафону.
"Жахливі знахідки ми виявляємо практично щодня, фіксуємо злочини РФ на території Київської області. Станом на сьогодні вже є 1202 тіла загиблих цивільних осіб, їх оглянули слідчі та передали до судово-медичних установ для встановлення остаточної причини смерті", — сказав Небитов.
За його словами, наразі тіла 280 людей залишаються непізнаними, ще 300 вважаються зниклими безвісти.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ще раз закликаю громадян, якщо вам відомо про зникнення людей або ви втратили з ними зв'язок, повідомте на спецлінію 102. Це полегшить роботу поліцейським", — підсумував начальник поліції Київської області.
Нагадаємо, правоохоронці виявили у колишніх позицій російської окупаційної армії у селі Мироцьке Бучанського району поховання з тілами цивільних чоловіків, убитих внаслідок тортур.