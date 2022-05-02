На Київщині виявили тіла більш ніж 1200 мирних громадян, — поліція

На території Київської області правоохоронці виявили вже 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських окупантів.

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Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Небитов в ефірі телемарафону.

"Жахливі знахідки ми виявляємо практично щодня, фіксуємо злочини РФ на території Київської області. Станом на сьогодні вже є 1202 тіла загиблих цивільних осіб, їх оглянули слідчі та передали до судово-медичних установ для встановлення остаточної причини смерті", — сказав Небитов.

За його словами, наразі тіла 280 людей залишаються непізнаними, ще 300 вважаються зниклими безвісти.

"Ще раз закликаю громадян, якщо вам відомо про зникнення людей або ви втратили з ними зв'язок, повідомте на спецлінію 102. Це полегшить роботу поліцейським", — підсумував начальник поліції Київської області.

Нагадаємо, правоохоронці виявили у колишніх позицій російської окупаційної армії у селі Мироцьке Бучанського району поховання з тілами цивільних чоловіків, убитих внаслідок тортур.