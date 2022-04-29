Через річку Ірпінь біля Гостомеля відкрили тимчасову переправу (ФОТО)

У Київській області відкрили тимчасову переправу для сполучення Гостомеля та Бучі з Києвом.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram-каналі.

"Сьогодні відкрили тимчасову переправу в районі Гостомеля на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, що забезпечить транспортне сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь", - розповів Кулеба.

За словами чиновника, за допомогою даної переправи зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси, що дозволить оживити економічне життя регіону.

Нагадаємо, "Укравтодор" очистив близько 500 км автошляхів різних форм власності у Київській, Сумській та Чернігівській областях.