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Через річку Ірпінь біля Гостомеля відкрили тимчасову переправу (ФОТО)

дорога, Гостомель, Буча, Київ, Київська область, гуманітарна переправа, переправа, Київська область
Telegram-канал голови Гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби

У Київській області відкрили тимчасову переправу для сполучення Гостомеля та Бучі з Києвом.

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Про це повідомив голова Гуманітарного штабу Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram-каналі

"Сьогодні відкрили тимчасову переправу в районі Гостомеля на трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, що забезпечить транспортне сполучення між Києвом, Гостомелем та Бучею через річку Ірпінь", - розповів Кулеба. 

Фото 2 — Через річку Ірпінь біля Гостомеля відкрили тимчасову переправу (ФОТО)
Фото 3 — Через річку Ірпінь біля Гостомеля відкрили тимчасову переправу (ФОТО)
Фото 4 — Через річку Ірпінь біля Гостомеля відкрили тимчасову переправу (ФОТО)

За словами чиновника, за допомогою даної переправи зможуть пересуватись як легкові автівки, так і вантажівки та автобуси, що дозволить оживити економічне життя регіону.

Нагадаємо, "Укравтодор" очистив близько 500 км автошляхів різних форм власності у Київській, Сумській та Чернігівській областях.

Автор:
Анастасія Дєдковська