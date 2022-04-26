"Укравтодор" очистив близько 500 км автошляхів у Київській, Сумській та Чернігівській областях

Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" очистило близько 500 км автошляхів різних форм власності у Київській, Сумській та Чернігівській областях. Про це “Укравтодор” повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"На сьогоднішній день командою "Укравтодору" у Київській, Сумській та Чернігівській областях очищено близько 500 км доріг різних форм власності, забезпечено проїзд 14 мостами. З 5 квітня дорожні бригади приєдналися до волонтерів та комунальників та займаються генеральним прибиранням. На сьогоднішній день маємо 212 км очищених вулиць найбільш постраждалих населених пунктів Київщини.

Ключові тимчасові переправи влаштовуються на так званих "дорогах життя" у Київській, Чернігівській та Сумській областях. Зокрема, вже функціонують:

– міст через річку Ірпінь на дорозі Р-30. Менш ніж за тиждень шляховики побудували та відновили повідомлення Ірпеня, Бучі та Ворзеля зі столицею;

- переправа поблизу села Стоянка на трасі М-06 Київ – Чоп;

- тимчасова переправа на маршруті Київ – Чернігів у Чернігівській області (на дорозі Р-69);

- тимчасова переправа дорогою Н-27 Чернігів – Мена – Сосниця – Грем'яч (на ділянці між Черніговом та Меною);

- Дді на дорозі Р-83, що з'єднують між собою Городню, Сновськ та Корюківку та забезпечують виїзд на автомобільну дорогу Н-27.

Організовано переправу та відновлено зв'язок між Тростянцем та Охтиркою завдяки тимчасовій штучній споруді у Климентовому на дорозі Н-12 Суми – Полтава.

Нагадаємо, 21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативно-дорадчої ради щодо відновлення України від наслідків війни.