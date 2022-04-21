Ремонт дорог и ликвидация безработицы: Зеленский создал нацсовет по восстановлению после войны

Сопредседателями стали премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель ОП Андрей Ермак. Функции совета - восстановление и постройка различной инфраструктуры, перезапуск экономики, и борьба с безработицей.

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21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании консультативно-совещательного совета по восстановлению Украины от последствий войны.

Совет будет заниматься разработкой мер по восстановлению Украины и рассматривать предложения органов госвласти и местного самоуправления.

Среди заданий нацсовета:

Восстановление и развитие транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья;

восстановление энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса,

модернизация и перезапуск экономики;

преодоление безработицы;

поддержка семей с детьми, уязвимых слоев населения и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны;

восстановление и сохранение объектов культурного наследия;

наработка предложений по приоритетным реформам послевоенного периода и т.д.

Спредседателями Нацсовета будут премьер-министр и руководитель Офиса Президента Украины.

Напомним, что 19 апреля в ЕС заявили о намерении покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Ожидается, что объем финансирования достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Еще ранее, 8 марта, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал лидеров Чехии, Венгрии, Польши и Словакии разработать "План Маршалла для Украины". Этот план нужен, чтобы помочь восстановить страну после войны с Россией, а финансировать его можно отчужденным имуществом российских олигархов.



