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Ремонт дорог и ликвидация безработицы: Зеленский создал нацсовет по восстановлению после войны
Сопредседателями стали премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель ОП Андрей Ермак. Функции совета - восстановление и постройка различной инфраструктуры, перезапуск экономики, и борьба с безработицей.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании консультативно-совещательного совета по восстановлению Украины от последствий войны.
Совет будет заниматься разработкой мер по восстановлению Украины и рассматривать предложения органов госвласти и местного самоуправления.
Среди заданий нацсовета:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Восстановление и развитие транспортной, медицинской, социальной, коммунальной, производственной инфраструктуры и жилья;
- восстановление энергетики, связи, военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса,
- модернизация и перезапуск экономики;
- преодоление безработицы;
- поддержка семей с детьми, уязвимых слоев населения и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате войны;
- восстановление и сохранение объектов культурного наследия;
- наработка предложений по приоритетным реформам послевоенного периода и т.д.
Спредседателями Нацсовета будут премьер-министр и руководитель Офиса Президента Украины.
Напомним, что 19 апреля в ЕС заявили о намерении покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Ожидается, что объем финансирования достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.
Еще ранее, 8 марта, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал лидеров Чехии, Венгрии, Польши и Словакии разработать "План Маршалла для Украины". Этот план нужен, чтобы помочь восстановить страну после войны с Россией, а финансировать его можно отчужденным имуществом российских олигархов.