Ремонт доріг та ліквідація безробіття: Зеленський створив нацраду з відновлення після війни

Співголовами стали прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник ВП Андрій Єрмак. Функції ради - відновлення та будівництво різної інфраструктури, перезапуск економіки та боротьба з безробіттям.

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21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативно-дорадчої ради щодо відновлення України від наслідків війни.

Рада займатиметься розробкою заходів щодо відновлення України та розглядатиме пропозиції органів держвлади та місцевого самоврядування.

Серед завдань нацради:

Відновлення та розвиток транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла;

відновлення енергетики, зв'язку, військової інфраструктури та військово-промислового комплексу,

модернізація та перезапуск економіки;

подолання безробіття;

підтримка сімей з дітьми, вразливих верств населення та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни;

відновлення та збереження об'єктів культурної спадщини;

напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ післявоєнного періоду тощо.

Співголовами Нацради будуть прем'єр-міністр та керівник Офісу Президента України.

Нагадаємо, що 19 квітня в ЄС заявили про намір покрити більшу частину витрат на повоєнне відновлення України. Очікується, що обсяг фінансування сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть.

Ще раніше, 8 березня, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини розробити План Маршалла для України. Цей план потрібен, щоб допомогти відновити країну після війни з Росією, а фінансувати його можна відчуженим майном російських олігархів.



