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Ремонт доріг та ліквідація безробіття: Зеленський створив нацраду з відновлення після війни
Співголовами стали прем'єр-міністр Денис Шмигаль та керівник ВП Андрій Єрмак. Функції ради - відновлення та будівництво різної інфраструктури, перезапуск економіки та боротьба з безробіттям.
21 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення консультативно-дорадчої ради щодо відновлення України від наслідків війни.
Рада займатиметься розробкою заходів щодо відновлення України та розглядатиме пропозиції органів держвлади та місцевого самоврядування.
Серед завдань нацради:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Відновлення та розвиток транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла;
- відновлення енергетики, зв'язку, військової інфраструктури та військово-промислового комплексу,
- модернізація та перезапуск економіки;
- подолання безробіття;
- підтримка сімей з дітьми, вразливих верств населення та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни;
- відновлення та збереження об'єктів культурної спадщини;
- напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ післявоєнного періоду тощо.
Співголовами Нацради будуть прем'єр-міністр та керівник Офісу Президента України.
Нагадаємо, що 19 квітня в ЄС заявили про намір покрити більшу частину витрат на повоєнне відновлення України. Очікується, що обсяг фінансування сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть.
Ще раніше, 8 березня, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав лідерів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини розробити План Маршалла для України. Цей план потрібен, щоб допомогти відновити країну після війни з Росією, а фінансувати його можна відчуженим майном російських олігархів.