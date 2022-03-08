В Британии хотят создать "план Маршалла" для восстановления Украины

Премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться имуществом российских олигархов.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал лидеров стран Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша и Словакия) разработать "План Маршалла для Украины". Этот план нужен, чтобы помочь восстановить страну после войны с Россией, а финансировать его можно отчужденным имуществом российских олигархов. Об этом сообщает Financial Times.

После саммита между Британией и четырьмя странами Вышеградской группы один из собеседников издания перевел слова пяти лидеров стран. Они заявили, что "могут построить Украину", хотя детали того, на какие средства это планируют делать, находятся на ранней стадии обсуждения.

В британском правительстве полагают, что одним из источников финансирования этого процесса может стать отчуждение и продажа лондонской собственности подсанкционных олигархов, связанных с Путиным.