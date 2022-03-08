У Британії хочуть створити "план Маршалла" для відновлення України

Прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься майном російських олігархів.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон закликав лідерів країн Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) розробити План Маршалла для України. Цей план потрібен, щоб допомогти відновити країну після війни з Росією, а фінансувати його можна відчуженим майном російських олігархів. Про це повідомляє Financial Times.

Після саміту між Британією та чотирма країнами Вишеградської групи один із співрозмовників видання переклав слова п'яти лідерів країн. Вони заявили, що "можуть побудувати Україну", хоча деталі того, за які кошти це планують робити, перебувають на ранній стадії обговорення.

У британському уряді вважають, що одним із джерел фінансування цього процесу може стати відчуження та продаж лондонської власності підсанкційних олігархів, пов'язаних із Путіним.