ЕС намерен намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины

Европейский Союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. В этих целях будет создан трастовый фонд солидарности.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Данный фонд будет создан по образцу европейского Covid-фонда и профинансирует инвестиции и реформы по согласованию с украинским правительством.

Пока неизвестно, как именно будут распределяться кредитные средства.

Источники Bloomberg подтвердили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пока не называет суммы, поскольку война еще продолжается.

Ожидается, что цифра достигнет сотен миллиардов евро в течение десятилетий.

Как пишет Bloomberg, темы послевоенного восстановления и возможных военных репараций будут обсуждаться в течение следующих недель. Высокопоставленные чиновники в Брюсселе и Вашингтоне планируют обсудить способы финансовой поддержки Киева и то, как гарантировать, чтобы огромная сумма денег не была использована не по назначению.

В качестве первого шага Еврокомиссия вместе со Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины.

Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг.

Еврокомиссия также рассматривает вопрос о расширении гарантий для помощи компаниям, в частности аграрным.

Как сообщалось ранее, потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных и будущих потерь составляют более $1 трлн.

Напомним, лидеры стран-членов Европейского Союза согласились создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения российской агрессии.