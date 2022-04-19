ЄС планує покрити більшу частину витрат на повоєнне відновлення України

Європейський Союз має намір покрити більшу частину витрат на повоєнне відновлення України. З цією метою буде створено трастовий фонд солідарності.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg.

Цей фонд буде створено на зразок європейського Covid-фонду та профінансує інвестиції та реформи за погодженням з українським урядом.

Поки що невідомо, як саме розподілятимуться кредитні кошти.

Джерела Bloomberg підтвердили, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн поки не називає суми, оскільки війна ще триває.

Очікується, що цифра сягне сотень мільярдів євро протягом десятиліть.

Як пише Bloomberg, тема повоєнного відновлення та можливих військових репарацій обговорюватимуться протягом наступних тижнів. Високопосадовці в Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва та те, як гарантувати, щоб величезну суму грошей не було використано не за призначенням.

Як перший крок Єврокомісія разом зі Світовим банком проведе ретельну оцінку фінансових потреб України.

Більшість первісної допомоги піде на відновлення інфраструктури та підтримку надання державних послуг.

Єврокомісія також розглядає питання щодо розширення гарантій для допомоги компаніям, зокрема аграрним.

Як повідомлялося раніше, втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням вже завданих та майбутніх втрат становлять понад $1 трлн.

Нагадаємо, лідери країн-членів Європейського Союзу погодилися створити трастовий фонд солідарності з Україною для відновлення країни після припинення російської агресії.