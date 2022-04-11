Світовий банк прогнозує падіння економіки України через війну майже наполовину

За прогнозом Світового банку, через військову агресію Росії внутрішній валовий продукт України скоротиться більш ніж на 45%.

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Про це повідомляє Reuters.

Так, Світовий банк порахував, як впадуть економіки України та Росії внаслідок війни та санкцій.

"Обсяг виробництва в Україні, ймовірно, скоротиться на приголомшливі 45,1% цього року", — повідомляє банк.

За його даними, вторгнення Росії призвело до закриття підприємств, скорочення експорту та руйнування виробничих потужностей.

Також у Світовому банку наголошують, що більше половини підприємств в Україні закрилися, а ті, що залишилися в строю, працюють із значно меншою продуктивністю.

При цьому закриття судноплавства Чорним морем з України скоротило близько 90% експорту зерна країни та половину її загального експорту.

Також у Світовому банку прогнозують, що загальний ВВП Східної Європи (включаючи як країни ЄС, так і колишнього СРСР) цього року впаде на 30,7%.

Російська ж економіка, за прогнозами Світового банку, впаде у 2022 році на 11,2% через санкції.

"Російське вторгнення завдає потужного удару по економіці України і завдає величезних збитків інфраструктурі. Україні терміново потрібна масивна фінансова підтримка, оскільки вона намагається зберегти свою економіку, а уряд працює, щоб підтримати українських громадян, які страждають і справляються з екстремальною ситуацією", — заявила віцепрезидент Світового банку по Європі та Центральній Азії Ганна Бьєрде.

Зазначимо, за даними Європейського банку реконструкції та розвитку, економіка України скоротиться на п'яту частину цього року. Потім економіка відновиться у 2023 році, якщо все піде за сценарієм із припиненням вогню за кілька місяців.

МВФ поки що прогнозує падіння ВВП України у 2022 році лише на 10%. У свою чергу український міністр фінансів Сергій Марченко вже також зробив набагато песимістичніший прогноз, що величина падіння ВВП країни цього року може скласти від третини до половини.

Як повідомлялося раніше, втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням вже завданих та майбутніх втрат становлять понад $1 трлн.