МВФ відкриє спеціальний рахунок для перерахування грошей Україні

У ніч із 8 на 9 квітня Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник виконавчого директора України в МВФ Владислав Рашкован.

"Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади, але від самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі та країн Скандинавії та Балтії", - написав він.

Як йдеться в прес-релізі МВФ, віце-прем'єр-міністр - міністр фінансів Канади Христя Фріланд у парламенті Канади, представляючи проект федерального бюджету на 2022 рік (з 1 липня), заявила, що уряд направить до 1 млрд канадських доларів (близько $800 млн) на підтримку уряду України з цього приводу.

"Цей рахунок доступний для використання будь-якими іншими членами, а також міжурядовими агентствами та організаціями, які бажають використати його як засіб для надання фінансової допомоги Україні", - зазначають у МВФ.

Рахунок призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позик, спрямованих на допомогу Україні для підтримки її платіжного балансу та бюджетних потреб, а також на допомогу у стабілізації її економіки.

"Донори зможуть скористатися перевіреною інфраструктурою МВФ для швидкої доставки автентифікованих платежів. Рахунок отримуватиме позички або грантові ресурси від донорів або в резервних валютах, або в СПЗ, і перераховувати ці ресурси на рахунок СПЗ України до МВФ", - заявили у МВФ.

Затвердження Керованого рахунку було за схваленням Радою директорів 9 березня виплати Україні 1,4 млрд доларів США в рамках Інструменту швидкого фінансування.

У МВФ додали, що його представники продовжують тісно співпрацювати з владою України в їхньому екстреному реагуванні на економічні потрясіння, викликані війною.

Нагадаємо, 10 березня Україна отримала 1,4 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках екстреного фінансування України.

Саме ці $1,4 млрд 27 лютого НБУ попросив у МВФ. Виручені кошти мають бути виплачені через 3 – 5 років.

Виділення Україні додаткового фінансування зроблено за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів – Інструмент швидкого фінансування (RFI).