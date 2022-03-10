МВФ решил выделить Украине $1,4 млрд экстренной помощи

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в среду, 9 марта, утвердил экстренное финансирование Украины в размере 1,4 миллиарда долларов США, чтобы помочь удовлетворить неотложные потребности в расходах и смягчить экономические последствия военного вторжения России.

Об этом сообщается на официальном сайте МВФ.

Глобальный кредитор заявил, что украинские власти отменили существующее соглашение о резервном кредитовании с МВФ, но будут работать с фондом над разработкой соответствующей экономической программы, направленной на восстановление и рост в послевоенное время.

"Российское военное вторжение в Украину стало причиной масштабного гуманитарного и экономического кризиса. Потребности в финансировании большие и могут значительно возрасти по мере продолжения войны", — подчеркнул директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В фонде уверены, что выделенные деньги станут катализатором крупномасштабной мобилизации дополнительного льготного финансирования, которое потребуется для восполнения дефицита финансирования и смягчения экономических последствий войны.

Как только война закончится, как считают в МВФ, можно будет провести надлежащую оценку ущерба.

"Вероятно, потребуется дополнительная крупная поддержка для поддержки усилий по восстановлению", — добавили в пресс-службе международного кредитора.

Именно эти $1,4 млрд 27 февраля НБУ попросил у МВФ. Вырученные средства должны быть выплачены через 3-5 лет. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко обратились к МВФ с просьбой инициировать выделение Украине дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки Фонда для его государств-членов – Инструменту быстрого финансирования (RFI).

RFI предоставляет возможность быстрого доступа к финансовой помощи тем странам, которые столкнулись со срочными потребностями платежного баланса, в частности, в результате военных конфликтов.

Ранее 9 марта совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил пакет мер на сумму 2 миллиарда евро для помощи гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине.