МВФ вирішив виділити Україні $1,4 млрд екстреної допомоги

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) у середу, 9 березня, затвердила екстрене фінансування України у розмірі 1,4 мільярда доларів США, щоб допомогти задовольнити невідкладні потреби у витратах та пом'якшити економічні наслідки військового вторгнення Росії.

Про це повідомляється на офіційному сайті МВФ.

Глобальний кредитор заявив, що українська влада скасувала існуючу угоду про резервне кредитування з МВФ, але працюватиме з фондом над розробкою відповідної економічної програми, спрямованої на відновлення та зростання у повоєнний час.

"Російське військове вторгнення в Україну стало причиною масштабної гуманітарної та економічної кризи. Потреби у фінансуванні великі і можуть значно зрости по мірі продовження війни", - наголосив директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

У фонді впевнені, що виділені гроші стануть каталізатором великомасштабної мобілізації додаткового пільгового фінансування, яке буде потрібне для поповнення дефіциту фінансування та пом'якшення економічних наслідків війни.

Щойно війна закінчиться, як вважають у МВФ, можна буде провести належну оцінку збитків.

"Ймовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для підтримки зусиль щодо відновлення", - додали в прес-службі міжнародного кредитора.

Саме ці $1,4 млрд. 27 лютого НБУ попросив у МВФ. Виручені кошти мають бути виплачені через 3-5 років. Глава Нацбанку Кирило Шевченко разом із міністром фінансів України Сергієм Марченком звернулися до МВФ з проханням ініціювати виділення Україні додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Фонду для його держав-членів – Інструменту швидкого фінансування (RFI).

RFI надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які зіткнулися з терміновими потребами платіжного балансу, зокрема внаслідок військових конфліктів.

Раніше 9 березня рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила пакет заходів на суму 2 мільярди євро для допомоги громадянам, компаніям та країнам, які постраждали від війни в Україні.