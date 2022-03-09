ЄБРР виділить €2 млрд на програму допомоги Україні та країнам з напливом біженців із неї

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку 9 березня схвалила пакет заходів на суму 2 мільярди євро для допомоги громадянам, компаніям та країнам, які постраждали від війни в Україні. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР.

Зазначається, що фінансування буде надано у найкоротші терміни і стосуватиметься, зокрема, відстрочених кредитів, підтримки ліквідності та торгового фінансування українських компаній. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їхня робота могла продовжуватися.

В Україні програма буде зосереджена на чотирьох основних елементах: відстрочення платежів, списання боргів та реструктуризація; торгове фінансування, зокрема імпорту палива; надзвичайне фінансування ліквідності за погодженням із партнерами; а також екстрена підтримка реформ для забезпечення термінових законодавчих та регуляторних дій української влади.

Крім того, програма передбачає допомогу країнам, які безпосередньо зіткнулися з масовим напливом українських біженців. Як зазначають у ЄБРР, жінки, діти та люди похилого віку становлять більшість переміщених осіб з України, і муніципальна влада стикається з величезними труднощами в управлінні потоком людей.

У сусідніх в Україною країнах програма буде сконцентрована у сфері енергетичної безпеки, у тому числі на екстрених закупівлях електроенергії для компенсації втрати імпорту з Росії та Білорусі, забезпеченні муніципальних послуг та засобів для існування для переміщених осіб, фінансуванні торгівлі та підтримці ліквідності для малих та середніх підприємств.

"Наші акціонери повністю підтримали цей пакет, і наші співробітники вже працюють на місцях для реалізації цих кроків. Ми зіткнулися з безпрецедентною кризою, але протягом усієї своєї історії ми були банком, який готовий прийняти виклик. Народ України користується нашою повною підтримкою", — заявила голова ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Банк зазначає, що як тільки дозволять умови, він також буде готовий взяти участь у програмі відновлення України, зокрема відновленні життєво важливої її інфраструктури, підтримці належної роботи влади та доступу жителів до послуг.

"Це передбачає роботу з міжнародними партнерами, включаючи ЄС та США, а також із двосторонніми донорами та іншими міжнародними фінансовими установами. Очікується приплив інвестицій у сферу енергетичної безпеки, а також прискорення зусиль з декарбонізації", — зазначають у ЄБРР.

При цьому в організації припускають, що ця програма буде розширена і на інші країни, які мають особливе занепокоєння щодо енергетичної безпеки через нинішню кризу.

У ЄБРР також зазначають, що розглядають Україну як одну з головних для себе країн, оскільки вона вже взяла кредити на суму понад 16 мільярдів євро у рамках 511 проєктів, в тому числі понад 1 мільярд євро у 2021 році.

Нагадаємо, що за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на 8 березня з України виїхало щонайменше 2,155 мільйона біженців, з яких 1,295 мільйона до Польщі.