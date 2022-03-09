ЕБРР выделит €2 млрд на программу помощи Украине и странам с наплывом беженцев из нее

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 9 марта одобрил пакет мер на сумму 2 миллиарда евро для помощи гражданам, компаниям и странам, пострадавшим от войны в Украине. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

Отмечается, что финансирование будет предоставлено в кратчайшие сроки и будет касаться, в частности, отсроченных кредитов, поддержки ликвидности и торгового финансирования украинских компаний. Там, где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться.

В Украине программа будет сосредоточена на четырех основных элементах: отсрочка платежей, списание долгов и реструктуризация; торговое финансирование, в том числе для импорта топлива; чрезвычайное финансирование ликвидности по согласованию с партнерами; а также экстренная поддержка реформ для обеспечения срочных законодательных и регуляторных действий украинских властей.

Кроме того, программа предусматривает помощь странам, которые непосредственно столкнулись с массовым притоком украинских беженцев. Как отмечают в ЕБРР, женщины, дети и пожилые люди составляют большинство перемещенных лиц из Украины, и муниципальные власти сталкиваются с огромными трудностями в управлении потоком людей.

В соседних в Украиной странах программа будет сконцентрирована на сфере энергетической безопасности, в том числе на экстренных закупках электроэнергии для компенсации потери импорта из России и Беларуси, обеспечении муниципальных услуг и средств к существованию для перемещенных лиц, финансировании торговли и поддержке ликвидности для малых и средних предприятий.

"Наши акционеры полностью поддержали этот пакет, и наши сотрудники уже работают на местах для реализации этих шагов. Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, но на протяжении всей своей истории мы были банком, который готов принять вызов. Народ Украины пользуется нашей полной поддержкой", — заявила глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Банк отмечает, что как только позволят условия, он также будет готов принять участие в программе по восстановлению Украины, в частности, жизненно важной ее инфраструктуры, поддержке надлежащей работы властей и доступа жителей к услугам.

"Это предусматривает работу с международными партнерами, включая ЕС и США, а также с двусторонними донорами и другими международными финансовыми учреждениями. Ожидается приток инвестиций в сферу энергетической безопасности, а также ускорение усилий по декарбонизации", — отмечают в ЕБРР.

При этом в организации предполагают, что эта программа будет расширена и на другие страны, испытывающие особую озабоченность по поводу энергетической безопасности из-за нынешнего кризиса.

В ЕБРР также отмечают, что рассматривают Украину как одну из главных для себя стран, поскольку она уже взяла кредиты на сумму более 16 миллиардов евро в рамках 511 проектов, в том числе более 1 миллиарда евро в 2021 году.

Напомним, что, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 8 марта из Украины выехало уже по меньшей мере 2,155 миллиона беженцев, из которых 1,295 миллиона в Польшу.