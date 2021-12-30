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Бизнес
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"Новая почта" получит 13 миллионов евро кредита от ЕБРР на строительство сортировочного центра

"Новая почта" получит 13 миллионов евро кредита от ЕБРР на строительство сортировочного центра
Фото: пресс-служба "Новой почты"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и группа компаний "Новая почта" подписали соглашение о кредите в 13 миллионов евро для строительства автоматизированного сортировочного хаба в Днепре.

Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

"После запуска нового хаба в Днепре компания сможет обрабатывать вдвое больше отправлений, более эффективно использовать свой автомобильный парк, а также сократить расход энергии", — говорится в пресс-релизе.

Более того, это позволит уменьшить потребление горючего за счёт уменьшения количества поездок, что, в свою очередь, также повлечет собой уменьшение объёма выбросов углекислого газа, а именно на 1570 тонн в год, что эквивалентно эффекту от 800 легковых автомобилей.

Отмечается, что на новом объекте будет установлена новая "умная" система, разработанная компанией Equinox — литовским провайдером решений в сфере роботизации и оптимизации логистики.

Финансовый директор "Новой почты" Петр Фоков отметил, что получение кредита в ЕБРР является свидетельством финансового здоровья "Новой почты".

Отмечается, что ЕБРР уже успел профинансировать строительство такого же сортировочного центра в Хмельницком.

Напомним, "Новая почта" запускает собственную авиакомпанию под названием Supernova Airlines, которая будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал". Планируется, что авиакомпания начнет работать уже в апреле 2022 года.

Новый авиаперевозчик будет доставлять международные грузы, выполняя рейсы из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Автор:
Светлана Манько