"Новая почта" запускает собственную авиакомпанию под названием Supernova Airlines, которая будет иметь собственный флот и подчиняться компании "Новая почта Глобал".

Как говорится в сообщении почтового оператора, новый перевозчик будет доставлять международные грузы, выполняя рейсы из международных аэропортов "Борисполь" и "Львов".

"Для перевозки отправлений наших клиентов мы сотрудничаем с авиакомпаниями-партнерами и очень благодарны им за плодотворное сотрудничество. Однако объемы перевозок постоянно растут, и нужно осваивать новые горизонты", — пояснил гендиректор "Новой почты" Юрий Беневитский.

По его словам, решение запустить собственную авиакомпанию было продиктовано тем, что "Новая почта" хочет и в дальнейшем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки.

При этом, как сообщает UBR со ссылкой на пресс-службу почтовой компании, на решение процедурных вопросов, связанных с запуском авиаперевозчика, потребуется минимум полгода.

В частности, это касается получения разрешений от национальных регулирующих органов и заключения договоров с международными партнерами "Новой почты". Сообщается также, что на первых порах новая авиакомпания намерена использовать два самолета на условиях лизинга.

Напомним, что в конце июля "Новая почта" протестировала доставку посылки из Киева в Харьков с помощью беспилотного летательного аппарата. Компания тогда заявила, что планирует запустить услугу в коммерческую эксплуатацию уже в 2022 году.