Бизнес 1 час назад

3 евро за полкило: "Новая Почта" запустила доставку товаров из онлайн-магазинов Германии

Теперь украинцы могут получать посылки из популярных онлайн-магазинов пяти стран

Фото: Comments.ua Фото: Comments.ua
Фото: Comments.ua

Новая почта Глобал, входящая в группу компаний Новая почта, запустила доставку из магазинов Германии в Украину через платформу NP Shopping. Теперь клиенты могут покупать и получать доставку из интернет-магазинов пяти стран: Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Сроки доставки заказов из Германии от 8 рабочих дней, а стоимость доставки €2,9 за каждые 0,5 кг фактического веса отправления.

"Германия — очень популярное направление онлайн-шоппинга, ведь у многих украинцев немецкие техника и одежда ассоциируются в первую очередь с качеством. Мы только добавили в NP Shopping эту страну и уже у нас есть первые клиенты, сделавшие заказ в самых популярных немецких магазинах eBay, Amazon, Zalando, Zara, G-star, Otto, Mediamarkt. При этом пользователи не ограничены в выборе, они могут заказывать и в других интернет-магазинах Германии, где нет прямой доставки в Украину. Компания будет обновлять каталог, добавляя самые популярные интернет-магазины", — рассказала Ольга Володина, заместитель директора по вопросам разработки продуктов и маркетинга Новой почты Глобал.

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Как осуществить покупку: 

1. Зарегистрироваться на платформе NP Shopping. В личном кабинете клиент видит свой адрес для шоппинга в Германии и других странах.

2. Выбрать интернет-магазин, заказать товар онлайн и указать этот адрес в качестве адреса доставки.

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3. После этого в личном кабинете NP Shopping необходимо зарегистрировать трекинг-номер, который вы получили от интернет-магазина и выбрать любое отделение Новой почты или почтомат в Украине, где было бы удобно забрать посылку, или выбрать адресную доставку курьером.

Напомним, что ранее Delo.ua писало о графике работы почтовых операторов на майские праздники. 

В "Укрпочте" заявили, что будут работать во время праздников, однако откроют далеко не все отделения. С их полным списком во всех областях можно ознакомиться по ссылкам: отделения, которые примут посетителей 1 мая, можно посмотреть тут, 2 мая — здесь, а 3 мая — тут

"Новая Почта" не откроет свои отделения в воскресенье, 2 мая, также в этот день не будет доступной адресная доставка. А вот в понедельник, 3 мая, и отделения, и доставка будут работать по графику воскресенья — индивидуальному для каждого отделения.

У почтовой компании Justin на сайте не оказалось информации о режиме работы на праздники, а сотрудники оператора на горячей линии рассказали Delo.ua, что пока данных об изменении графика не поступало. Однако там заверили, что в случае любых перемен, это отобразится карте отделений — ее можно посмотреть тут.

Сотрудники колл-центра Meest также сообщили Delo.ua, что пока ведомостей про изменение режима работы на длинные выходные им не поступало. Но также как и у предыдущего оператора заявили, что изменения графиков будут зафиксированы на карте отделений: с ней можно ознакомиться по ссылке.

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