Можно ли отправить посылку во время майских праздников: графики "Укрпочты" и "Новой почты"

В мае украинцы получат сразу два длинных уикенда Четыре дня подряд страна будет отдыхать с 1 по 4 мая в честь Дня труда и Пасхи: они придутся на субботу и воскресенье, а потому выходные перенесут на два первых рабочих дня. День победы выпадет на воскресенье, а потому следующие выходные тоже будут долгими: три дня с 8 по 10 мая.

В это время многие компании, в том числе и почтовые операторы, будут менять графики, чтобы дать своим сотрудникам возможность отдохнуть. Delo.ua выяснили режим работы самых крупных почтовых компаний — "Укрпочты", "Новой почты", Meest и Justin.

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"Укрпочта"

В "Укрпочте" заявили, что будут работать во время праздников, однако откроют далеко не все отделения. С их полным списком во всех областях можно ознакомиться по ссылкам: отделения, которые примут посетителей 1 мая, можно посмотреть тут, 2 мая — здесь, а 3 мая — тут.

Важно отметить, что у некоторых подразделений почты будет сокращенный рабочий день — например, с 8:00 до 15:00, а 4 мая все отделения будут работать в привычном режиме. Почтовые услуги будут доступны и во время длинных выходных в честь Дня победы, перечень работающих 9 мая можно посмотреть тут, а 10 мая — здесь.

"Новая почта"

Почтовый оператор не откроет свои отделения в воскресенье, 2 мая, также в этот день не будет доступной адресная доставка. А вот в понедельник, 3 мая, и отделения и доставка будут работать по графику воскресенья — индивидуальному для каждого отделения.

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Детальнее о режиме работы каждого отделения можно узнать по ссылке. Во все остальные дни во время майских праздников почта будет работать как обычно.

Justin

У почтовой компании Justin на сайте не оказалось информации о режиме работы на праздники, а сотрудники оператора на горячей линии рассказали Delo.ua, что пока данных об изменении графика не поступало. Однако там заверили, что в случае любых перемен, это отобразится карте отделений — ее можно посмотреть тут.

Meest

Сотрудники колл-центра Meest также сообщили Delo.ua, что пока ведомостей про изменение режима работы на длинные выходные им не поступало. Но также как и у предыдущего оператора заявили, что изменения графиков будут зафиксированы на карте отделений: с ней можно ознакомиться по ссылке.

Источник фото: Depositphotos