Где на майских выходных в Украине будет лучшая погода

Погода на майских праздниках будет преимущественно дождливой и более прохладной в западных областях, а 3 мая в них ожидается резкое похолодание; в то время как на юго-востоке сохранится более теплая и сухая погода. Об этом свидетельствуют данные сервиса GisMeteo на 1, 2 и 3 мая.

В частности, в Киеве первый выходной мая начнется с ясной погоды, днем небо затянут тучи, но к вечеру снова развиднеется. Температура днем поднимется до +19. Следующий же день будет идти дождь с грозой, который усилится к вечеру. При этом немного потеплеет: днем будет +18...+21. К утру 3 мая дождь прекратится, днем будет пасмурно, но вечером небо частично прояснится. В то же время ожидается похолодание до +10...+12.

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В Мукачево 1 мая большую часть дня ожидаются грозы с температурой до +19 (в Ужгороде, по прогнозу Укргидрометцентра даже +20..+22). Дождь не прекратится и 2 мая, особенно усилившись в дневные часы. Температура в течение суток ожидается в пределах +14...+18 градусов. К утру 3 мая дождь на Закарпатье закончится, но почти весь день будет пасмурно, а температура понизится до +10...+15.

Во Львове 1 мая днем начнется гроза и не прекратится при температуре до +17 градусов. Утро воскресенья же пройдет без осадков, может даже выглянуть солнце. Однако с обеда можно ждать возобновления дождя. Температура же снизится до +11...+14, а 3 мая — до +7...+12. К концу дня понедельника во Львове дождь закончится, а вечером и вовсе должно развиднеться.

В Ивано-Франковске в первый день выходных утром ожидается небольшой дождь, днем — солнечно, но затем придет гроза, которая продлится до конца дня. Утром воскресенья небо должно несколько проясниться, но днем снова временами будет дождь и даже гроза. Температура на Прикарпатье ожидается в субботу в пределах +11...+19, в воскресенье — +13...+18. 3 мая весь день будет пасмурно с небольшим дождем. Ощутимо похолодает — до +7...+11.

В Черновцах 1 мая ожидается ясное утро, но в дальнейшем обещают временами небольшой дождь с грозой при температуре до +21 (в Укргидрометцентре при этом указывают +17...+19 тепла). Ночь и утро 2 мая будут ясными, а днем ситуация повторится, но станет еще теплее — до +24 градусов. В то же время весь понедельник ожидается пасмурным с резким похолоданием до +9...+11 в течение дня.

В Тернополе в первый день мая ожидается до +18 с переменной облачностью, которая во второй половине дня перейдет в грозу. Такая погода продлится и 2 мая, а вот в понедельник ощутимо похолодает до +7...+11 при пасмурной погоде в течение всего дня.

В Луцке утро 1 мая также будет преимущественно ясным, днем появится облачность и потеплеет до +19, однако вечером ожидается дождь, который продлится и все воскресенье, особенно усилившись к вечеру. Температура же упадет до +11...+13. К утра следующего дня дождь стихнет, но весь понедельник будет пасмурным при температуре +8...+12.

В Ровно первый праздничный день будет ясным до обеда, после чего также появится облачность, возможен небольшой дождь при температуре также до +19. 2 мая ожидается переменная облачность с дождем ближе к вечеру, температура будет составлять +13...+17. К утру понедельника небольшой дождь кончится, но день будет пасмурным, при этом похолодает до +8...+12.

В свою очередь, государственные синоптики прогнозируют 1 мая по всей Волыни — как в Волынской, так и в Ровенской областях — дождь и +13...+15.

В Житомире 1 мая осадков не ожидается, первая половина дня будет ясной, вторая — облачной, температура днем поднимется до +19. Следующий же день будет дождливым с усилением грозы к вечером. При этом потеплеет до +21 градуса. 3 мая будет пасмурно, но ближе к вечеру должно проясниться. Похолодает до +10...+12.

В Хмельницком выходные начнутся с ясной погоды, но днем 1 мая ожидается уже переменная облачность, а вечером — гроза. Температура поднимется до +20 (по данным УГМЦ — лишь до +18). К утру 2 мая дождь стихнет и снова станет ясно, однако во второй половине дня снова возможен небольшой дождь с грозой при температуре до +19. В понедельник же будет пасмурно весь день с небольшим дождем утром и днем. Столбики термометров при этом упадут до +8...+13.

В Виннице 1 мая также ожидается ясная первая половина дня с переменной облачностью и небольшим дождем ближе к вечеру. Температура ожидается также до +20. В субботу же весь день будет лить дождь, с особо сильной грозой вечером. Температура, однако, будет подниматься до +21. К утру 3 мая дождь стихнет и оставшийся день будет пасмурным при похолодании до +9...+13.

В Черкассах утром 1 мая ожидается переменная облачность. Днем небо прояснится, а столбики термометров поднимутся до +19. Утром 2 мая будет переменная облачность с дождем, до +20 градусов тепла. На следующий день, однако, похоложает до +13...+14, будет пасмурно.

В Чернигове в первый майский выходной ожидается переменчивое небо при температуре до +18, но без осадков. По данным УГМЦ, однако, будет лишь +13...+15. Дождь же начнется утром 2 мая и будет усиливаться ближе к вечеру, при этом днем потеплеет до +20 градусов. К утру 3 мая дождь кончится, но понедельник будет пасмурным, с похолоданием до +10...+12. Впрочем, к вечеру небо должно наконец проясниться.

В Сумах 1 мая днем небольшой дождь, до +19 градусов, вечером — ясно. В воскресенье во второй половине дня ожидается гроза при температуре +18...+19. Небольшой дождь продлится и большую часть дня 3 мая, в остальное время будет также пасмурно. Похолодает не сильно: днем будет +15.

В Полтаве в первый день мая днем небо ненадолго скроют тучи, в остальное время ожидается переменная облачность, с небольшим дождем вечером. Температура днем поднимется до +19. В воскресенье же утро будет ясным, а вот днем возможен небольшой дождь с грозой при температуре до +21. 3 мая немного похолодает — до +16. Большую часть дня стоит ждать небольшого дождя.

В Харькове в субботу ожидается до +20 (по прогнозу государственного метеоцентра — лишь до +18), преимущественно переменная облачность, с небольшим дождем во второй половине дня. Утро 2 мая пройдет без осадков, но во второй половине дня снова возможен дождь уже с грозой. 3 мая он продолжится, но днем сделает "перерыв". Температура и в воскресенье, и в понедельник днем ожидается до +21.

В Северодонецке и Краматорске 1 и 2 мая также будет в основном переменная облачность, с небольшим дождем днем. Температура днем составит до +20 градусов в субботу и до +22 в воскресенье. Ночь и первая половина дня 3 мая будет ясной, одидается практически жара — до +25 градусов. Вечером, однако, возможен небольшой дождь.

В Мариуполе 1 мая днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура до +18. Ночь на воскресенье будет пасмурной, но утром все же выглянет солнце, а днем окончательно развиднеется, а воздух прогреется до +19 градусов. 3 мая весь день в Приазовье ожидается ясным, с температурой +18...+20.

В Запорожье в первый майский день ожидается переменная облачность, температура до +21. 2 мая потеплеет до +23. Утром возможен небольшой дождь, а в остальное время будет ясно. В понедельник же после ясного утра начнется дождь, к вечеру переходящий в ливень. Температура, однако снизится лишь чуть-чуть — до +18...+20.

В Днепре 1 мая днем небо будет ясным, с периодами облачности, с вечера и до следующего утра возможен небольшой дождь. Воздух прогреется также до +21, а в воскресенье — до +23. К вечеру 2 мая небо все же прояснится. Однако утром и днем 3 мая возможна гроза, в оставшуюся же часть дня будет лить дождь. Температура при этом составит +17...+22.

В Кривом Роге в выходные 1 и 2 мая будет переменная облачность с небольшим дождем при тех же температурах. Утром в понедельник будет ясно, но во второй половине дня, особенно вечером ожидается дождь, температура днем составит +16...+21.

В Кропивницком 1 мая будет переменчивая, но преимущественно пасмурная погода. Небольшой дождь ожидается как утром, так и ближе к вечеру, уже с грозой. Температура составит до +20 градусов. В воскресенье утром будет пасмурно, днем небо ненадолго прояснится, а воздух прогреется до +22. В ночь на 3 марта будет гроза, а оставшуюся часть суток — переменная облачность без осадков с понижением температуры до +17...+18.

В Херсоне в первый праздничный выходной будет переменная облачность с небольшим дождем днем и ближе к вечеру, а температура — до +21 градуса тепла. 2 мая будет ясная погода, до +22. В понедельник днем небо все же скроют тучи, далее ожидается дождь с грозой. Температура же фактически не снизится — также будет около +18...+20.

В Николаеве 1 мая будет ясно, +15...+20 градусов. Утром в воскресенье возможен небольшой дождь, но днем также будет ясно при сохранении тех же температур. Вечером и в ночь на 3 мая ожидается облачность, но утром понедельника снова проясниться. В то же время днем и вечером будет дождь, возможна и гроза. Температура немного выровняется до +16...+18.

В Одессе выходные будут ясными, но прохладными — днем +13...+15. А вот 3 мая ожидается переменная облачность с небольшим дождем в течение всего дня. В то же время слегка потеплеет до +16...+17.

В Измаиле 1 мая будет также ясно, но значительно теплее — днем воздух прогреется до +24. В воскресенье ожидается переменная облачность утром и ясное небо днем при температуре до +22 градусов. В понедельник же с утра пойдет дождь, который несколько усилится днем. Дневная температура же удержится на отметке +18 градусов.

В то же время Укргидрометцентр на 1 мая прогнозирует температуру +21...+23 во всех трех южных областях, а не только на крайнем юге в Измаиле.