Половина французских виноградников из-за страховок и заморозок могут лишиться бизнеса

Неблагоприятная весенняя погода, которая сопровождается заморозками, может привести к снижению урожайности и, соответственно, производительности французского вина.

Как сообщает фермерская винодельческая организация FranceAgriMer, прогнозные оценки французских виноделов говорят о потере 15 млн гектолитров, что составляет примерно 30% средней производительности за предыдущие годы.

При этом, кроме виноградников во Франции от погодных условий пострадали другие сельскохозяйственные угодья, включая посевы сахарной свеклы и фруктовые сады.

Согласно официальным источникам, правительство Франции для помощи пострадавшим фермерам и виноделам выделит 1 млрд евро, а также предоставит производителям вина компенсации из государственного фонда, поскольку 40% виноградников не имеют соответствующей страховки.

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Стоит отметить, что в знаменитых винодельческих районах Бургундии, Лангедоке и Бордо потери составляют от 30% до 50% урожая винограда.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта 5306 и 5307, которые предлагают отменить акцизные марки для вин без добавления спирта и разблокировать государственную поддержку отрасли.

Напомним, Кабинет министров 13 января повысил минимальные розничные цены на украинские вина игристые и газированные, сброженные напитки и вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7 — 0,75 литра.

Ранее сообщалось, что с 2021 года Украина обязалась отменить импортные пошлины на ряд товаров из Европейского союза, включая вино.