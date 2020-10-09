Потребрынки 1 час назад

Украина обнулит пошлину на ввоз вина из ЕС в 2021 году

На сегодняшний день пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 €/литр

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Нулевая пошлина на ввоз в Украину вина из Европейского Союза будет введена с 2021 года. Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), международный консультант ФАО ООН Екатерина Зверева, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, это произойдет согласно обязательств Украины по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после подписания экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

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"С 2021 года будет введена нулевая пошлина на ввоз вина в Украину (из стран Европейского Союза — Delo.ua). При этом на сегодня сложилась не лучшая ситуация на винодельческом рынке — импорт вина в Украину увеличился на 25-30% по сравнению с прошлым годом", — рассказала она.

Зверева уточнила, что на сегодняшний день пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 €/литр.

По данным Госстата, в 2019 году Украина экспортировала вина на $11,9 млн. При этом, крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда была поставлена продукция на $1,3 млн. Одним из крупнейших рынков также остается Германия, куда было экспортировано вино на $1 млн.

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В то же время, как отметила Зверева, импорт вина в прошлом году составил $146,7 млн.

Кроме того, в первом полугодии текущего года, по данным Гостаможслужбы, Украина экспортировала вина на $6,1 млн. При этом импорт составил $67,9 млн, уточнила эксперт.

"По данным статистики, мы можем увидеть, что в денежном выражении экспорт ниже импорта в 11 раз. Традиционно крупнейшим поставщиком вина в Украину является Италия. За шесть месяцев этого года Украина завезла итальянского вина на $20,7 млн. Второе место в списке принадлежит Франции ($10,5 млн), третье — Германии ($9,9 млн). Из других стран Украина импортировала вина на $26,7 млн", — заявила эксперт.

Зверева подчеркнула, что импорт глобально растет, однако Украина не может обеспечить эффективной поддержки отрасли так, как это делается в ЕС.

"Например, возьмем Испанию — одного из ведущих игроков мирового рынка вина. Местные виноградари получают от государства 50% возврата инвестиций в закладки виноградников. И это довольно существенная помощь виноделам уже на начальном этапе, ведь такие инвестиции являются длинными по срокам окупаемости. Другой пример страны, о которой говорят украинские виноделы — это Франция. В прошлом году на финансирование винодельческой отрасли здесь выделялось до €8 млрд", — рассказала Зверева.

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Украинские виноделы и профильные ассоциации, как заметила международный консультант ФАО ООН, говорят, что конкурировать с теми, у кого в бутылке до 70% дотаций, невозможно.

Поэтому наши виноградники на сегодня вырубаются, и ситуация для виноделов не слишком благоприятна. Важно и то, что на старте винодельческого бизнеса в странах ЕС предпринимателям или предоставляют льготный налоговый режим, или вообще вводят "налоговые каникулы" — все это делается с целью развития их дела. Этот опыт стоило бы взять во внимание и Украине, и это касается не только винодельческой отрасли, — резюмировала Зверева.

Напомним, с июля 2019 года по июль 2020 года в Украине подорожали пиво, вино, водка и сигареты отечественного производства.

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