За год в Украине подскочили цены на все виды алкоголя и табака

С июля 2019 года по июль 2020 года подорожали пиво, вино, водка и сигареты отечественного производства. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, пиво за год поднялось в цене в среднем на 5,3% (до 17,61 грн за 0,5 литра); вина столовые — на 1,6% (до 67,08 грн за 0,75 литра); водка — на 0,7% (до 92,42 грн за 0,5 литра).

Кроме этого, значительно подорожали табачные изделия. Так, сигареты с фильтром отечественных марок в июле 2020 года в среднем по Украине продавались по 40,42 грн за пачку (20 штук), что на 23,6% дороже, чем годом ранее, без фильтра — по 36,08 грн за пачку (дороже на 26,8%).

Напомним, в январе текущего года Государственная налоговая служба при поддержке Министерства финансов запустила в Украине пилотный проект "Поиск акцизной марки".

Читайте также: Зеленский хочет ликвидировать госмопонолию на производство спирта: хорошо это или плохо?

Указано, что запуск проекта осуществлен "для внедрения и совершенствования новых электронных сервисов".

"С помощью этого электронного сервиса украинцы смогут проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, а также осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в правительстве работают над проектом "Электронная акцизная марка", при реализации которой намерены наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами.

Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар.