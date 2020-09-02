Крепкая дружба: производители спиртных напитков подрабатывают на экспорте

Болтанка началась в феврале-марте 2020-го и продолжается по сей день. В нынешнем году рынок стал более волатильным. Из-за карантина объемы реализации напитков в заведениях HoReCa упали. Снижение доходов украинцев привело к сокращению спроса в некоторых сегментах рынка и к изменению предпочтений потребителей. В этих условиях возрастает значимость внешних рынков. Производителям и участникам ВЭД приходится оперативно реагировать на динамично меняющуюся рыночную ситуацию. Некоторые вынуждены корректировать производственные планы еженедельно.

В целом рынок оказался вполне устойчивым, и коронавирусный удар он стойко держит. Вопреки пессимистическим прогнозам, производство таких традиционных для украинского стола напитков, как водка и пиво, в 2020 году практически сохраняется на уровне прошлого года. За январь-май производство водки просело лишь на 1,6%, а пива — на 2,3% (против аналогичных периодов прошлого года). Водки за пять месяцев произведено 16,9 млн литров в пересчете на чистый спирт, пива за полгода — 89,1 млн (по данным Госстата и Укрпива соответственно).

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В целом рынок оказался вполне устойчивым, и коронавирусный удар он стойко держит

После провала водочного сегмента в предыдущем году на 14% в натуральном исчислении нынешний показатель свидетельствует о наличии позитивной динамики. Производители пива говорят о снижении объемов реализации своей продукции в нынешнем году на внутреннем рынке, но вместе с тем отмечают, что сокращение рынка пока не очень существенное.

"Спрос на продукцию на нашем рынке в период строгих карантинных ограничений, с марта по май, сократился на 4% по сравнению с прошлым годом. При этом наибольшее снижение наблюдалось в апреле и составило 10%. Основная причина снижения — ограничения в работе HoReCa. В канале современной торговли, наоборот, продажи показывают незначительный прирост", — констатирует генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

По его мнению, это может быть связано с тем, что потребители предпочитают совершать крупные еженедельные покупки в супермаркетах, а в мелких магазинах традиционной торговли (гастрономах) наблюдается незначительное сокращение продаж. "В период карантина вырос спрос на продукцию нашей компании в среднем и низком ценовом сегменте, особенно на аукционные предложения. Однако сейчас мы видим восстановление нормальной структуры портфеля с приростом сбыта более премиальных продуктов", — уточняет гендиректор Carlsberg.

Сетует на проседание рынка пива в нынешнем году и маркетинг-директор компании "AB InBev Efes Украина" Анна Руденко. "После роста три года подряд в этом году категория пива начала падать в объемах. Продажи в январе были еще со знаком плюс к прошлому году, но начиная с февраля падение категории составляет от 1,8 до 5,7% в зависимости от месяца. Больше всего категория просела в апреле. COVID-19, карантин, неработающая или работающая с ограничениями HoReCa, снижение покупательной способности, негативные ожидания населения, опасения экономического кризиса и снижения курса гривни — все это привело к падению спроса на пиво", — отмечает Анна Руденко.

Зато некоторые другие сегменты отечественного рынка алкогольных напитков демонстрируют сейчас весьма позитивную динамику. В частности, производство ликеров, сидров и слабоалкогольных напитков возросло за первые пять месяцев нынешнего года на 5-11%, до 3,8 млн л в эквиваленте чистого спирта.

"Еще одна алкогольная категория, в которой мы работаем, сидр, растет приблизительно на 9% против объемов прошлого года. Рост происходит в том числе благодаря нашему вкладу, так как мы зашли в эту категорию в марте нынешнего года с новым брендом сидра "Де Сад". Во втором полугодии мы также ожидаем рост этого сегмента", — рассказывает маркетинг-директор "AB InBev Efes Украина".

Отыгрывают потерянное в прошлом году, в первую очередь на внешних рынках, и производители виноградных вин. Если тогда произошло падение экспорта в 5,8 раза (из-за неурожая винограда), то сейчас за первые шесть месяцев 2020 года поставки за рубеж возросли в 4,5 раза, до 8,9 тысяч тонн. В итоге совокупная таможенная выручка экспортеров виноградных вин увеличилась за полгода на $1,7 млн. Больше всего выросли поставки вина в Беларусь, Румынию и Германию. Именно эти три страны возглавили рейтинг импортеров украинского вина в нынешнем году.

Удалось сохранить высокие показатели экспорта и украинским пивоварам. На внешние рынки за шесть месяцев ушло, как и годом ранее, около 65 тысяч тонн отечественного солодового. А в денежном выражении экспорт пива даже подрос за полгода на 1% и превысил отметку $19 млн. У многих производителей внешние рынки стали стратегическими. Например, у "Оболони" доля выпуска продукции на экспорт достигла уже 12%. Только за 2019 год компания вышла на шесть новых рынков стран Латинской Америки и Африки и продолжает искать новые экспортные возможности.

В пятерку крупнейших потребителей украинского пива в 2020 году вошли Китай и Польша

"Наш экспорт пива в первой половине 2020 года вырос более чем на 70%. В целом по отрасли также заметен рост внешних поставок. Предполагаю, что это может быть связано с приостановкой производства в связи с карантином во многих странах, что дало возможность Украине активнее и в большем объеме выйти на другие рынки. В целом за период карантина география поставок не изменилась. Мы продолжили развивать приоритетные для нас рынки стран СНГ и Азии. Более того, начали поставки пива и кваса в Чехию", — рассказывает Евгений Шевченко из Carlsberg Ukraine.

В пятерку крупнейших потребителей украинского пива в 2020 году вошли Китай и Польша, потеснив в рейтинге Грузию и Алжир. Поставки китайцам и полякам нашего солодового выросли за полгода в 2,1 и 1,7 раза соответственно. Именно эти страны внесли наибольший вклад в совокупный прирост заработков украинских пивоваров на зарубежных рынках. Таможенная выручка на каждом из перспективных направлений увеличилась приблизительно на $1 млн.

А вот экспортеры украинской водки, коньяков и бренди недосчитались своих доходов. За первое полугодие водки ушло на внешние рынки около 16 тысяч тонн, хотя годом ранее этот показатель достигал 20,2 тысяч тонн. В итоге заработки водочников уменьшились на 22%, коньячников — на 25%. Первые недополучили на экспорте $5,5 млн, вторые — $1,1 млн (против января-июня 2019 года, по данным Гостаможслужбы).

Заметно отстают от прошлогодних производственных графиков и заводы по выпуску бренди, игристых и крепких вин и вермутов. Однако частично это отставание компенсируется ростом импорта по ряду из этих позиций.

Особые успехи у импортеров виноградных вин. Этого напитка поступило в Украину за полгода на 4,95 тысяч тонн, или на $14 млн больше, чем за первое полугодие 2019-го. Выросли также заработки у импортеров коньяка, бренди, ликеров и других сладких наливок.

Но при этом уменьшились доходы у импортеров крепких напитков. Поставщики виски, водки, рома и джина в Украину потеряли за полгода $10,2 млн. И это несмотря на то, что объемы поставок виски и джина в 2020 году в натуральном выражении даже возросли — на 5% и 19% соответственно. Причина потерь в существенном снижении таможенной стоимости товара. В 2020-м в страну ввозились крепкие напитки по более низким инвойсным ценам, за год они подешевели на таможне на 17-28%. Например, виски декларировался в среднем по $5,8 за 1 кг против $7,5 годом ранее.

Импортерам пива повезло, ведь почитателей этого напитка в Украине не уменьшилось. Наоборот, спрос на него за полгода вырос на 7,7 тысяч тонн и достиг 33,7 тысяч тонн. В денежном выражении прирост составил $5,4 млн. Наиболее стремительный рост таможня зафиксировала в импорте пива из Словакии: в 11 раз по массе и в 14 раз по совокупной стоимости. Прирост заработков импортеров на этом направлении составил $1,25 млн. Словакия стремительно ворвалась в пятерку ведущих поставщиков пива в Украину, вытеснив Францию (возглавляют рейтинг импортеров Мексика, Германия, Бельгия и Чехия). На эту пятерку стран уже приходится 80% заграничного пива в Украине. А в группу наиболее динамичных поставщиков в 2020 году вслед за Словакией вошли Германия и Чехия. Высокие темпы роста импорта также из Нидерландов, Польши и Дании: прирост заработков здесь достигает 98-136%. В натуральном выражении импорт пива из Нидерландов вообще вырос в 2,8 раза, с 0,45 до 1,27 тысяч тонн.

Крупнейшие налогоплательщики алкогольной отрасли за 2019 год

По результатам 2019 года Carlsberg Ukraine вошла в топ-5 рейтинга Sustainable Ukraine и признана компанией с высоким уровнем корпоративной устойчивости. Компания поддерживает науку в Украине: уже второй год подряд выделяет 1 млн грн на разработку лучших научных проектов.

В 2019 году группа компаний открыла собственную сеть магазинов в Киеве по продаже вина и крепких напитков WINE WINE by Winehouse. Уже открылось три магазина в формате wholesales (оптовые магазины). В течение трех лет запланировано расширение сети до 10 магазинов WINE WINE в Киеве.

В 2019 году компания увеличила долю рынка на 1,6% и завершила интеграцию бизнеса двух крупнейших мировых игроков пивоваренной индустрии Anheuser Buch Inbev и Anadolu Efes на рынке Восточной Европы. В прошлом году запустила четыре новых бренда, а также зашла в новый сегмент рынка безалкогольных напитков, запустив квас "Село и люди".

Компания запустила новый сегмент рынка — слабоалкогольные напитки категории "хард зельцер" (напиток из газированной воды и алкоголя с фруктовым вкусом). Напитки Obolon Hard Seltzer производятся на предприятии компании в Александрии Кировоградской области. С середины июля новинки продаются в торговых сетях по всей территории Украины.

С 2020 года компания стала официальным импортером алкогольных брендов Jose Cuervo Bushmills, Kraken и Sexton в Украине, которые входят в портфель премиальных спиртных напитков Proximo. Ассортиментный портфель продуктов под брендом Nemiroff насчитывает 26 вкусов и более 40 видов продукции.