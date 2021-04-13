В Минагрополитики хотят отменить акцизные марки для вина

В Верховной Раде Украины зарегистрированы два законопроекта 5306 и 5307, которые предлагают отменить акцизные марки для вин без добавления спирта и разблокировать государственную поддержку отрасли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

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По его словам, это один из первых шагов для дерегуляции отрасли и поддержки, в том числе, небольших виноделов.

Лещенко отметил, что Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с корпорацией "Укрвинпром" разрабатывает законодательные инициативы по развитию отрасли.

"Вместе разрабатываем законодательные инициативы, которые в ближайшее время вынесем на рассмотрение правительства. Речь идет о разработке программ дешевых кредитов для развития; реализацию государственных программ, направленных на увеличение площадей виноградников; решение вопросов долгосрочной аренды земельных участков под виноградарство", — рассказал министр.

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Лещенко подчеркнул, что Украине необходимо расширять географию экспорта.

"Но, не укрепив отрасль внутри страны, мы рискуем вступить в неравный бой. Многие страны годами поддерживают местных виноградарей и уже имеют свою аудиторию: наработали покупателей у себя и за рубежом", — написал Лещенко.

Напомним, Кабинет министров 13 января повысил минимальные розничные цены на украинские вина игристые и газированные, сброженные напитки и вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра.

Ранее сообщалось, что с 2021 года Украина обязалась отменить импортные пошлины на ряд товаров из Европейского союза, включая вино.