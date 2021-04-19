Заморозки в Европе ударили по урожаю: сможет ли Украина нарастить экспорт ягод в ЕС

Фермеры из Франции, Германии и Австрии уже более недели борются за урожай, который пострадал от сильных заморозков. Так, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльена Денорманди волна заморозков стала "возможно крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой 21-го столетия", из-за которой пострадали виноград, косточковые фрукты, в частности черешня и абрикос. Таким образом в Европе считают, что заморозки приведут к большому ущербу для аграриев и повлечет за собой рост импорта.
Delo.ua выяснило, сможет ли Украина стать экспортером ряда сельскохозяйственных культур из-за дефицита местных фруктов в Европе и как увеличение экспорта повлияет на цены на локальном рынке.
В Ассоциации "Ягодоводство Украины" рассказали, что относительно перспектив экспорта, то главной экспортной ягодной культурой для свежего рынка, в том числе, для рынка ЕС, остается голубика. В условиях снижения собственного производства ягод в ЕС можно ожидать увеличения экспорта замороженных ягод из Украины, так как европейские переработчики будут вынуждены компенсировать недостаток собственного сырья за счет импорта, говорит аналитик Мария Лакеева.
При этом эксперт по инвестициям "Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций" (ФАО) Андрей Ярмак отметил, что заморозки в странах ЕС, которые наблюдались в апреле нанесли ущерб садоводам Франции, Германии и других стран, но не затронули те категории фруктов, которые Украина экспортирует в ЕС.
"По моим данным, яблоневые сады в тех регионах, где были заморозки, пока не расцвели. Соответственно, они без потерь перенесли этот период", — отметил Ярмак.
Ярмак добавил, что кроме яблок, Украина в свежем виде экспортирует в ЕС голубику. Однако голубику заморозки также "не зацепили", так как она еще не расцвела в тех регионах, где были заморозки, а где расцвела — заморозков не было. Аналогичная ситуация по малине, которую Украина поставляет в ЕС в замороженном виде.
"Потери были по косточковым фруктам, однако мы их импортируем из ЕС. Кстати, импортные косточковые возможно будут дороже в этом году, потому что потери понесли не только садоводы ЕС, но и садоводы Центральной Азии. Единственный фрукт из костчковых, который мы иногда экспортируем в ЕС — это слива, и немного черешни. Но сливу не затронули заморозки, а черешня выращивается в тех регионах, где не было особых проблем", — подчеркнул Ярмак.
Аналитик Ассоциации "Ягодоводство Украины" Мария Лакеева рассказала, что в Украине сейчас наблюдается довольно прохладная для апреля погода. Однако низкая температура воздуха может негативно повлиять только на очень ранние и ранние сорта ягодных культур. Поэтому, ожидать ощутимого подорожания ягод потребителям пока не стоит, учитывая также тот факт, что по большинству культур в этом году наблюдается увеличение плодоносящих площадей из-за вступления в плодоношение новых насаждений. С другой стороны, из-за прохладной погоды сезон реализации ягод и косточковых фруктов в Украине может начаться позже, чем обычно.
Напомним, что Украина третий год подряд бьет рекорды аграрного экспорта.
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