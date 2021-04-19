Заморозки в Европе ударили по урожаю: сможет ли Украина нарастить экспорт ягод в ЕС

Фермеры из Франции, Германии и Австрии уже более недели борются за урожай, который пострадал от сильных заморозков. Так, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльена Денорманди волна заморозков стала "возможно крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой 21-го столетия", из-за которой пострадали виноград, косточковые фрукты, в частности черешня и абрикос. Таким образом в Европе считают, что заморозки приведут к большому ущербу для аграриев и повлечет за собой рост импорта.

Delo.ua выяснило, сможет ли Украина стать экспортером ряда сельскохозяйственных культур из-за дефицита местных фруктов в Европе и как увеличение экспорта повлияет на цены на локальном рынке.

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В Ассоциации "Ягодоводство Украины" рассказали, что относительно перспектив экспорта, то главной экспортной ягодной культурой для свежего рынка, в том числе, для рынка ЕС, остается голубика. В условиях снижения собственного производства ягод в ЕС можно ожидать увеличения экспорта замороженных ягод из Украины, так как европейские переработчики будут вынуждены компенсировать недостаток собственного сырья за счет импорта, говорит аналитик Мария Лакеева.

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При этом эксперт по инвестициям "Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций" (ФАО) Андрей Ярмак отметил, что заморозки в странах ЕС, которые наблюдались в апреле нанесли ущерб садоводам Франции, Германии и других стран, но не затронули те категории фруктов, которые Украина экспортирует в ЕС.

"По моим данным, яблоневые сады в тех регионах, где были заморозки, пока не расцвели. Соответственно, они без потерь перенесли этот период", — отметил Ярмак.

Ярмак добавил, что кроме яблок, Украина в свежем виде экспортирует в ЕС голубику. Однако голубику заморозки также "не зацепили", так как она еще не расцвела в тех регионах, где были заморозки, а где расцвела — заморозков не было. Аналогичная ситуация по малине, которую Украина поставляет в ЕС в замороженном виде.

"Потери были по косточковым фруктам, однако мы их импортируем из ЕС. Кстати, импортные косточковые возможно будут дороже в этом году, потому что потери понесли не только садоводы ЕС, но и садоводы Центральной Азии. Единственный фрукт из костчковых, который мы иногда экспортируем в ЕС — это слива, и немного черешни. Но сливу не затронули заморозки, а черешня выращивается в тех регионах, где не было особых проблем", — подчеркнул Ярмак.

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Аналитик Ассоциации "Ягодоводство Украины" Мария Лакеева рассказала, что в Украине сейчас наблюдается довольно прохладная для апреля погода. Однако низкая температура воздуха может негативно повлиять только на очень ранние и ранние сорта ягодных культур. Поэтому, ожидать ощутимого подорожания ягод потребителям пока не стоит, учитывая также тот факт, что по большинству культур в этом году наблюдается увеличение плодоносящих площадей из-за вступления в плодоношение новых насаждений. С другой стороны, из-за прохладной погоды сезон реализации ягод и косточковых фруктов в Украине может начаться позже, чем обычно.



Напомним, что Украина третий год подряд бьет рекорды аграрного экспорта.

Источник фото: Depositphotos