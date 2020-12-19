Виноградари Украины могут потерять до 80% урожая из-за новой болезни винограда

Потенциальные потери урожая украинских виноградарей могут достигать 50-80% из-за поражения кустов винограда новым бактериозом (болезнью Пирса).

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Херсонской области.

По данным ведомства, увеличение объемов импорта посадочного материала создают условия для проникновения и распространения на территории Украины новых потенциально опасных вредных организмов.

Известно, что инфекция Пирса — бактериальная болезнь, включена в перечень регулируемых вредных организмов список А-1, возбудителем которой является грам-отрицательная, патогенная бактерия Xylella fastidiosa Well et al.

Причем возбудитель поражает 359 видов древесных и травянистых растений, относящихся к 75 семействам. Симптомы проявления зависят от хозяев и комбинаций штаммов бактерии. Многие виды растений являются бессимптомными носителями, что способствует распространению инфекции. Главным растением-хозяином является виноград.

"Наиболее характерными симптомами первичного проявления инфекции является ожог листьев. На начальной стадии заметное внезапное высыхание или "ожог" (листья слегка желтеют или краснеют по краям в белых и красных сортов винограда соответственно). Впоследствии края листа внезапно сохнут, у отмершей ткани образуется хлоротичная зона, тогда как другая часть листовой пластинки остается зеленой. Высыхание листьев продолжается несколько дней или недель, оставляя на них ряд скученных зон измененного цвета и отмершей ткани", — говорится в сообщении.

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Указано, что возбудитель бактериоза проникает в сосуды ксилемы винограда, блокируя транспортировку минеральных питательных веществ и воды, нарушает нормальное течение физиологических процессов в растениях.

Как отмечается, у больных кустов начало вегетации задерживается. Ростки вырастают искривленными, пятнистыми, зелено-коричневыми. Во время цветения наблюдается осыпание почерневших соцветий и мелких завязей.

В свою очередь ягоды преждевременно окрашиваются, размягчаются и опадают. На поздней стадии развития болезни происходит отмирание корневой системы вслед за отмиранием надземной части виноградной лозы.

"Потенциальные потери урожая на пораженных кустах винограда могут достигать 50-80%. Распространение заболевания происходит с зараженным посадочным материалом: саженцами и черенками. Между растениями бактерия переносится многочисленными видами насекомых, которые питаются ксилемным соком", — резюмировали в ведомстве.

Напомним, 14 декабря стало известно, что в оккупированном Крыму продали винзавод "Массандра" почти за $73 млн. Причем приобрела завод дочерняя компания банка "Россия" под названием "Южный проект". Эту компанию зарегистрировали в российском Санкт-Петербурге, она на 99,9% принадлежит "Акционерному банку "Россия". В декабре 2017 года эта компания купила завод игристых вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

Известно, что основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого называют "кассиром Путина". После аннексии полуострова Минфин США ввел санкции против Ковальчука.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "ничтожным" решение России о продаже винного завода "Массандра".

Также сообщалось, что Украина расценивает присвоение и продажу "Массандры" в Крыму как военное преступление.