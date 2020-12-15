Политика 1 час назад

Приватизация "Массандры" в Крыму: Украина инициирует новые международные санкции против РФ

Также Киев будет вводить национальные санкции

Фото: mtot.gov.ua Фото: mtot.gov.ua
Фото: mtot.gov.ua

Украина будет инициировать введение новых международных санкций против России из-за присвоения и продажи винодельческого завода "Массандра" в оккупированном Крыму.

Также Киев будет вводить национальные санкции, сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции.

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По словам вице-премьер-министра, министра реинтеграции Алексея Резникова, Украина будет предпринимать меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону.

В частности:

- инициировать национальные санкции;

- инициировать судебное преследование, в том числе в международных судах;

- обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого "министерства" в Крыму, организовавшего это и так далее) уже у нас. Санкционный пакет уже готовится", — заявил Резников.

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Напомним, 14 декабря стало известно, что в оккупированном Крыму продали винзавод "Массандра" почти за $73 млн. Причем приобрела завод дочерняя компания банка "Россия" под названием "Южный проект". Эту компанию зарегистрировали в российском Санкт-Петербурге, она на 99,9% принадлежит "Акционерному банку "Россия". В декабре 2017 года эта компания купила завод игристых вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

Известно, что основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого называют "кассиром Путина". После аннексии полуострова Минфин США ввел санкции против Ковальчука.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "ничтожным" решение России о продаже винного завода "Массандра".

Также сообщалось, что Украина расценивает присвоение и продажу "Массандры" в Крыму как военное преступление.

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