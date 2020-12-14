В Крыму винзавод "Массандра" продали "кассиру Путина" за $73 млн

Оккупационные "власти" Крыма продали винодельческий завод "Массандра" за 5,327 млрд рублей (2 млрд грн или $73 млн) компании "Южный проект", которая является дочерней фирмой банка "Россия".

Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает "Крым.Реалии".

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Указано, что второй участник аукциона компания "Эстейт Групп" предложил несколько меньшую сумму — 5,3 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе принимали до 8 декабря, а 14 декабря провел торги.

"Южный проект" зарегистрировали в российском Санкт-Петербурге, он на 99,9% принадлежит "Акционерному банку "Россия". В декабре 2017 года эта компания купила завод игристых вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

Известно, что основным акционером и бывшим председателем совета директоров банка "Россия" является Юрий Ковальчук, которого называют "кассиром Путина". После аннексии полуострова Минфин США ввел санкции против Ковальчука.

Как отмечается, Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым направило в прокуратуру Крыма, подконтрольную Украине, информацию о продаже предприятия "Массандра", принадлежащего украинскому Министерству аграрной политики.

В свою очередь МИД Украины выразил протест из-за незаконной продажи винзавода. Там заявили, что Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому государство-оккупант не должно допустить "приватизацию" имущества, и назвали продажу "Массандры" преступлением.

А министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что против всех, кто попытается купить украинский винзавод, введут санкции, в частности на международном уровне.

Как известно, "Массандра" — один из крупнейших винодельческих заводов Украины и Европы. В предприятие входит 9 заводов первичного и вторичного виноделия и 3 самостоятельных завода.

После аннексии Крыма "Массандру" объявили собственностью Управления делами президента России. На материковой Украине продолжает действовать госконцерн "Национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", владельцем которого является Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина Украины.

В октябре 2020 года "депутаты" аннексированного Крыма проголосовали за приватизацию винзавода до конца 2020 года.

Как сообщало Delo.UA, в январе 2015 года Министерство аграрной политики и продовольствия заявило о намерении перерегистрировать в Киеве 23 государственных предприятия, которые находятся в управлении министерства, но остались на территории аннексированного Россией Крыма, такие как "Массандра", "Магарач", "Новый Свет" и другие.

Продукция под ТМ "Новый Свет" начала разливаться на Харьковском заводе шампанских вин в конце 2015 года.