Украинцы переходят на импортное вино

Доля продаж через розничную сеть производимого в Украине вина значительно сократилась, и, как следствие, внутренний рынок заполняется импортной винодельческой продукцией.

Об этом заявила заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Ольга Ходаковская, сообщает пресс-служба этого института.

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По ее словам, доля продаж через розничную сеть производимого в Украине вина сократилась в 2019 году до:

- 52% против 62% в 2017 году и 85% в 2005 году;

- коньячных изделий — до 65% против 80% в 2017 году;

- игристых и шампанских вин — до 60% по сравнению с 75% в 2017 году.

"Причинами этому послужило уменьшение объемов сбора и переработки винограда на виноматериалы, ограниченная покупательная способность, экспансия товаров иностранного производства на рынке Украины. В частности, в 2019 году на виноматериалы было переработано лишь 124 тысячи т, что вдвое меньше показателей предыдущих лет — 271 тысяча т в 2017 году и 274 тысячи т в 2018 году", — отметила эксперт.

Указано, что в результате существенно сократился объем произведенных виноматериалов, который по оценкам 2019 года составлял лишь 9 900 декалитров. Причем в 2018 году объем производства виноматериалов был вдвое больше — 19 700 декалитров, доложила Ходаковская.

Как следствие, внутренний рынок заполняется импортной винодельческой продукцией.

Так, по результатам проведенного учеными исследования, объем импорта виноградного вина в 2019 году вырос до 55,7 тысяч т, тогда как экспорт этого вида отечественной агропродукции упал в прошлом году почти в 6 раз — до 8,8 тысяч т против 51,4 тысяч т в 2018 году.

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В результате Украина имеет отрицательное внешнеторговое сальдо — $135 млн.

"Закупая значительное количество вин, коньячных спиртов и других виноматериалов за рубежом, мы способствуем развитию зарубежного виноградарства и виноделия, разрушая при этом свою экономику", — считает Ходаковская.

Чтобы спасти винодельческую отрасль Украины, по ее мнению, стоит приложить все усилия, чтобы имеющийся отечественный потенциал был реализован в полной мере.

Ранее стало известно, что Украина обнулит пошлину на ввоз вина из Евросоюза в 2021 году. На сегодняшний день пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 €/литр.