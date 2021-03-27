За год украинцы съедают почти 1 млн т различных импортных фруктов

В 2020 году Украина импортировала около 1 млн т различных фруктов.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Указано, что прошлогодний показатель — исторический максимум по объемам импорта фруктов, что превышает аналогичный показатель 2019 года на 8% и в 1,5 раза показатель пятилетней давности.

"Сразу стоит отметить, что завозятся в основном фрукты и ягоды, которые не могут выращиваться в Украине из-за неблагоприятных климатических условий. Исключение составляют только яблоки, но их доля в общей структуре импорта незначительна — всего 1%", — объяснила аналитик УКАБ Светлана Литвин.

При этом безусловным лидером в импортных поставках фруктов в Украину являются бананы, которые занимают треть всех поставок.

Далее следуют мандарины (19% объемов импорта), апельсины (9%), лимоны (7%) и персики (5%).

Как отмечается, за последние 5 лет наибольшие темпы роста демонстрируют поставки грейпфрутов и хурмы, объемы импорта которых удвоились за указанный период.

Напомним, в Украину в 2020 году было импортировано 10,8 тысяч т авокадо на общую сумму $28,4 млн. Это в натуральном выражении на 28% выше аналогичного показателя, чем годом ранее.