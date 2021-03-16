Потребрынки 7 минут назад

В 2020 году Украина увеличила импорт экзотических фруктов на 18%

Чаще всего украинские компании покупают цитрусовые и бананы из Турции, Эквадора и Коста-Рики

Фото: Mathis Jrdl / Unsplash Фото: Mathis Jrdl / Unsplash
Фото: Mathis Jrdl / Unsplash

В 2020 году Украина увеличила импорт экзотических фруктов и орехов на 18% до $795 млн. Об этом рассказали в Институте аграрной экономики, ссылаясь на данные Государственной таможенной службы.

Там отметили, что основным импортером экзотических фруктов в Украину последние несколько лет остается Турция: так, в прошлом году объем поставок оттуда составил 269 тонн. Доля Турции в общем объеме импорта экзотических плодов — 28,8%.

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Впрочем, украинские компании активно закупались и в других странах. В топ-6 импортеров входят Эквадор (12,9% от общей стоимости импорта экзотических фруктов), Греция (6,2%), Коста-Рика (6,8%), Испания (5,4%), Египет (5%). На долю этих стран приходится 64% импорта экзотических фруктов в Украину.

В Институте уточнили, что более 60% завезенных плодов в Украину — это цитрусовые и бананы. При этом крупнейший импортер цитрусовых — тоже Турция. А вот бананы завозятся из Эквадора и Коста-Рики (80% всех импортных бананов).

Всего на импорт экзотических фруктов пришлось 11,5% от общего объема зарубежных поставок сельхозпродукции в Украину в 2020 году.

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Напомним, за 2020 год Украина импортировала 50 тысяч тонн семян зерновых и масличных культур на общую сумму $409,4 млн — по сравнению с 2019 годом объемы закупок семян из-за рубежа уменьшились на 12,7%. В то же время, эти показатели почти в 22 раза превышают объемы отечественного экспорта семенного материала за прошлый год ($18,7 млн).

В 2020 году львиную долю (91,0%) в импорте в Украину семян зерновых культур составила кукуруза — 23,1 тысяч тонн. Семенной пшеницы закупили за рубежом 1,2 тысяч тонн.

В импорте семян масличных культур на подсолнечник приходится 83%. Его поставки составили 20,4 тысяч тонн. Кроме этого, в прошлом году закупили 3,6 тысяч тонн рапса. На эти виды продукции приходится более 90% отечественного импорта.

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