Потребрынки 1 час назад

В 2020 году импорт семян сократился из-за уменьшения поставок масличных культур — эксперт

По сравнению с 2019 годом, объемы закупок семян из-за рубежа уменьшились на 12,7%

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За 2020 год Украина импортировала 50 тысяч тонн семян зерновых и масличных культур на общую сумму $409,4 млн.

Как сообщает пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики (ННЦ ИАЭ), по сравнению с 2019 годом объемы закупок семян из-за рубежа уменьшились на 12,7%.

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В то же время, по данным ННЦ ИАЭ, эти показатели почти в 22 раза превышают объемы отечественного экспорта семенного материала за прошлый год ($18,7 млн).

Об этом заявил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения ННЦ ИАЭ доктор экономических наук Александр Захарчук.

По его словам, с 2010 года в Украине наблюдалась тенденция к увеличению импорта семенного материала. Она была результатом резкого повышения спроса через увеличение его потребления холдинговыми компаниями и крупными и средними товаропроизводителями.

Максимальные объемы поставок импортных семян кукурузы (50 — 54 тысяч тонн) были зафиксированы в 2013 и в 2014 годах, подсолнечника (32 — 37 тысяч тонн) в 2017 — 2019 годах.

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В прошлом году эта тенденция несколько замедлилась: импорт семян зерновых культур уменьшился против 2019 года на 11,5 тысяч тонн — до 25,4 тысяч тонн, а масличных культур — почти вдвое (-45%) и составил 24,6 тысяч тонн.

Ученый считает, что карантинные и логистические ограничения, связанные с пандемией коронавируса СОVID-19, в 2020 году дали толчок развитию отечественного семеноводства и иностранных селекционных компаний внутри страны.

Эксперт заверяет, что большинство иностранных семенных компаний уже построили свои заводы на территории Украины и для локализации собственного производства на своей территории проводят продажу семян отечественным товаропроизводителям, не экспортируя эту продукцию из-за границы.

В 2020 году львиную долю (91,0%) в импорте в Украину семян зерновых культур составила кукуруза — 23,1 тысяч тонн. Семенной пшеницы закупили за рубежом 1,2 тысяч тонн.

В импорте семян масличных культур на подсолнечник приходится 83%. Его поставки составили 20,4 тысяч тонн. Кроме этого, в прошлом году закупили 3,6 тысяч тонн рапса.

На эти виды продукции приходится более 90% отечественного импорта.

В стоимостном измерении семян подсолнечника занимает более половины (53%) отечественного импорта семенного материала. На него потратили $218,1 млн.

Более 2/3 этого вида семенного материала Украина закупила у США — 8,4 тысяч тонн в $94,1 млн (41,2%) и Турции — 5,6 тысяч тонн на $61,5 млн (27,5%).

Чуть меньше семян подсолнечника было завезено из Франции — 2,7 тысяч тонн в $26,3 млн (13,2%) и Испании — 1,3 тысяч тонн в $12,5 млн (5,9%). Значительно меньше закупали в Чили — 0,7 тысяч тонн, Румынии — 0,5 тысяч тонн, в Аргентине и Португалии — по 0,3 тысяч тонн.

Почти треть от общей суммы закупок семенного материала — $103,9 млн — была потрачена на приобретение кукурузы. Основными ее поставщиками в Украину были Румыния — 3,8 тысяч тонн в $13,8 млн (16,5%), Венгрия — 7,5 тысяч тонн в $27,6 млн (32,5%), а также Франция — 6 тысяч тонн на $36  млн (26,0%).

В Сербии кукурузы закупили 1,5 тысяч тонн на $5,37 млн (6,5%), а в Австрии — 1,1 тысяч тонн на сумму $7 млн (4,8%).

Семена сои общей стоимостью $1 млн импортировали из Канады (381 тонн — 67% импорта сои), Австрии (54 тонн), Франции (96 тонн) и Чехии (25 тонн).

Рапса в 2020 году закупили на $4,6 млн меньше, чем в 2019 году — на $32,5 млн. Основные поставщики продукции — Германия — 1,8 тысяч тонн в $15,6 млн (50,0%), Франция — 1,1 тысяч тонн в $11,4 млн (30,6%) и Испания — 0,6 тысяч тонн в $4,4 млн (9,7%).

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При этом, как отметил Александр Захарчук, сохраняется тенденция к росту импорта семян сахарной свеклы и овощей.

Так, в 2020 году закуплено почти 612 тонн семян сахарной свеклы на $18,3 млн. Этот объем семян позволяет засеять почти все имеющиеся под сахарной свеклой площади в Украине.

Импорт семян овощей в стоимостном измерении увеличился, по сравнению с 2019 годом, на 20,2% и составил $31 млн. Также увеличиваются закупки семян нишевых культур, в частности, сорго, льна и горчицы.

По сравнению с предыдущим годом, цены на импортные семена подсолнечника в 2020 году увеличились более чем на $3 000, отметил эксперт. За одну тонну семенного материала следовало заплатить $10 703 против $7 573 в 2019 году, то есть на 41,6% больше.

На гибридную кукурузу цены выросли на 15,4% — с $3 896 до $4 496 за тонну.

Цены на рапс выросли более, чем вдвое — с $4 053 в 2019 году до $8 907 в 2020 году.

Цена на сою снизились на 4,2% — с $1 848 в 2019 году до $1 771 в прошлом году.

Напомним, в 2020 году продукция агропромышленного комплекса (АПК) составила 45% в общем экспорте товаров из Украины, сохранив лидерство в его товарной структуре.

 

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