Заморозки нанесли серьезный ущерб садоводам Западной Европы

Заморозки в Германии, Австрии и Франции нанесли серьезный ущерб производителям овощей, фруктов и ягод.

Об этом сообщает издание EastFruit.

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Мороз, град и резкие перепады температуры — именно так можно описать текущую ситуацию с погодой в Германии. Неустойчивая погода также оказывает серьезное влияние на сельское хозяйство.

В частности, с воскресенья по понедельник температура упала с 20 градусов в течение дня до чуть менее двух градусов по Цельсию.

"Мы уже грели наши абрикосы в течение трех ночей подряд, и это хорошо сработало. Сливы также не пострадали от мороза, отчасти потому, что они только начинают цвести. Если бы цветение происходило на 2-3 недели раньше, как в прошлом году, ущерб урожаю был бы значительным", — говорит садовод из Эрискирха.

С другой стороны, с киви-бери (актинидия) и грушами сорта "Ксения" ситуация хуже, сказал он.

"Фактически, 80% наших киви-бери потеряны, что является третьим кряду неурожаем этой культуры. Мы заметили потемнение примерно на 70% наших груш сорта "Ксения", — констатировал садовод.

По его словам, не существует единого оптимального решения для защиты от заморозков — будь то пленка, надкроновый полив или свечи от замерзания.

"Во-первых, любая защита от заморозков будет по-разному эффективна на разных видах фруктов. Во-вторых, нужно также учитывать большие различия в микроклимате", — подчеркнул аграрий.

В это же время капризная погода последних недель задержала начало уборки урожая спаржи примерно на две недели. Первые крупные партии ожидаются в ближайшие выходные.

"Зеленая спаржа повреждена морозом", — сказал ORF Вернер Магошиц, председатель ассоциации Marchfeldspargel.

В этом году развитие спаржи отстает примерно на две недели от обычного графика, констатировал он.

Холодная погода влияет не только на выращивание, но и на торговлю импортной продукцией, например, на продажи ягод из Средиземноморья.

"Ситуация на рынке голубики довольно спокойная, но спрос на малину и ежевику после Пасхи резко упал", — заметил импортер и упаковщик из северной Германии.

В настоящее время основная масса ягоды поступает с Пиренейского полуострова или Марокко, к которым добавляются последние партии ягод из Чили.

"По малине, в частности, ситуация с поставками совсем неплохая, но в эту погоду аппетит на ягоды у местных потребителей невелик. Цены на ягоды также довольно высоки. Обычно ягоды, как правило, дешевеют сразу после Пасхи, но этого пока не произошло", — доложил садовод.

В свою очередь французские фермеры уже свыше недели борются с волной заморозков, которая, по заявлению министра сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльена Денорманди, стала "возможно, крупнейшей сельскохозяйственной катастрофой 21 столетия", сообщает Le Figaro.

Как отметил министр, несмотря на то, что пока довольно рано оценивать точный урон от заморозков, удар по "сотням тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий" определенно приведет к дефициту местных фруктов и росту импорта.

Тем временем местные власти уже готовят масштабную программу по поддержке сектора от урона от погодной катастрофы.

Как сообщил директор Национальной ассоциации производителей яблок и груш Джосселин Сен-Реймон, слова которого приводит FreshPlaza, волна заморозков затронула практически все производственные площади страны.

"Для садов с установленными системами защиты от заморозков урон окажется не столь критическим, но неподготовленные фермеры могут почти полностью потерять свой урожай в текущем сезоне", — заявил он.

По данным президента Ассоциации производителей персиков и абрикосов Франции Бруно Дарно, "в некоторых производственных областях потери урожая от заморозков достигли 100%, и в ближайшие месяцы стоит ожидать существенного роста цен на эту продукцию".

Дидье Костий, производитель фруктов из департамента Верхняя Сона (северо-восток Франции), пока не спешит давать точные оценки ущерба, ведь помимо заморозков в регионе выпало еще и 8-10 см снега.

"Потери по черешне у нас составили около 90%, а сливы мирабель были полностью уничтожены. Наши основные площади заняты под яблонями и грушами, и в данном случае погибло около 90% урожая", — доложил он.

Напомним, в 2020 году Украина импортировала около 1 млн т различных фруктов.