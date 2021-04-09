Инфляция в Украине: подорожали почти все продукты питания, кроме яиц

В марте 2021 года инфляция на потребительском рынке Украины по сравнению с февралем, выросли на 1,7%, с начала года — 4,1%, а по отношению к аналогичному периоду прошлого на — на 8,5%.Такие данные приводит Государственная служба статистики.

По данным Госстата, базовая инфляция в марте, по сравнению с февралем, составила 1,6%, с начала года — 2,4%.

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Так, за прошлый месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине увеличились на 2,1%.

Рекордсменом по подорожанию стало подсолнечное масло — его стоимость в среднем подскочила на 9,7%.

Цена на сахар, фрукты, муку, рис, хлеб, мясо, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу выросли на 4,8 — 1%. Яйца при этом подешевели на 0,6%.

В то же время, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,7%, что связано в подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подорожали на 12,7%: одежда на 13%, обувь — на 12,3%.

Что касается цен на проезд в транспорт, то, как отмечают в Госстате, они выросли на 1,8% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 5,7%, а также проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте — на 4,4% и 1,6% соответственно.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% (в октябрьском прогнозе) до 7%, но ожидает ее возвращения к 5% в 2022 году.

Ранее в январе в НБУ отмечали, что инфляция в Украине ускорилась из-за динамичного восстановления мировой и украинской экономики.