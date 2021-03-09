Экономика 40 минут назад

В Украине продолжают ускоряться темпы инфляции — Госстат

Базовая инфляция в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,5%

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В феврале 2021 года рост потребительских цен в Украине ускорился в годовом измерении до 7,5%.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, в январе рост цен составил 6,1%, по итогам декабря 2020 года — 5%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, базовая инфляция в феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,5%.

В то же время, с начала года базовая инфляция составила 0,8%, в то время как по итогам января — 0,3%.

Читайте также:
Годовая инфляция в Украине в январе ускорилась до 6,1%

Ранее сообщалось, что инфляция на потребительском рынке Украины в январе ускорилась до 6,1%, по сравнению с январем 2019 года. По сравнению с декабрем, рост цен составил 1,3%.

В свою очередь, как говорится в сообщении Государственной службы статистики, базовая инфляция в январе относительно декабря составила 0,3%, относительно января прошлого года — 5%.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 6,5% (в октябрьском прогнозе) до 7%, но ожидает ее возвращения к 5% в 2022 году.

Ранее в январе в НБУ отмечали, что инфляция в Украине ускорилась из-за динамичного восстановления мировой и украинской экономики.

"Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Гиперинфляция в Венесуэле: Каракас вводит банкноты в 1 млн боливаров
Гиперинфляция в Венесуэле: Каракас вводит банкноты в 1 млн боливаров
Образовательный стартап из Украины привлек $35 млн инвестиций
Образовательный стартап из Украины привлек $35 млн инвестиций
В спецслужбах РФ есть подразделения, работающие исключительно против Украины — СБУ
В спецслужбах РФ есть подразделения, работающие исключительно против Украины — СБУ
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. До конца апреля на кольцевой дороге Киева ограничили движение транспорта

  3. В Харьковской области микроавтобус с людьми улетел с трассы и перевернулся: есть погибшие

  4. Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

  5. General Motors испытал новый внедорожник Hummer (ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...