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На Запорожской АЭС произошел блекаут: станция работает на генераторах

ЗАЭС
ЗАЭС находится под оккупацией россиян с марта 2022 года. Фото: facebook.com/zapnpp/

8 ноября Запорожская атомная электростанция осталась без внешнего питания. Это уже 16 блекаут с начала года.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что 8 ноября в 02:36, Запорожская АЭС потеряла питание от последней работающей линии 330 кВ "Ферросплавная-1", которая обеспечивала ее связь с украинской энергосистемой.

Попытка автоматического повторного включения линии оказалась неуспешной. Теперь собственные потребности станции обеспечиваются исключительно за счет работы резервных дизель-генераторов.

В "Энергоатоме" отметили, что это уже 16 случай полной потери внешнего электроснабжения ЗАЭС с начала 2026 года. Обесточивание станции представляет критическую угрозу ядерной и радиационной безопасности.

Работа в режиме блекаута создает прямой риск отказа систем жизнеобеспечения и охлаждения ядерного топлива в случае выхода из строя дизель-генераторов или истощения их ресурса, что может привести к радиационной аварии.

"Систематическая потеря внешнего питания является следствием оккупации ЗАЭС. Восстановление ядерной и радиационной безопасности станции возможно только при ее полном возвращении под контроль Украины и законного оператора - НАЭК "Энергоатом", - отметили в компании.

Напомним, 7 сентября украинские специалисты возобновили внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, работавшей с 20 августа на дизельных генераторах.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную   военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.

Автор:
Светлана Манько

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