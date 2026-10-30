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В результате атаки дрона погиб работник Запорожской АЭС – МАГАТЭ

ЗАЭС
Запорожская АЭС оккупирована с марта 2022 года / Энергоатом

Международное агентство по атомной энергии получило информацию о том, что 29 октября в результате атаки беспилотника погиб работник Запорожской атомной электростанции.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

Согласно полученной информации, погибший был сварщиком в централизованной ремонтной мастерской станции.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что любая атака на работников атомной электростанции абсолютно неприемлема и нарушает "Семь незаменимых принципов ядерной безопасности и физической охраны во время вооруженного конфликта".

Он в очередной раз призвал к максимально воздерживаться от военных действий, чтобы предотвратить риск ядерной аварии.

Это не первый случай гибели людей на территории оккупированной ЗАЭС. В августе у остановки транспорта, которой пользуются работники Запорожской АЭС, разразился дрон. В результате один человек погиб, еще 15 получили ранения.

15 июля назначен Россией главный инженер оккупированной Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев   погиб в результате атаки беспилотника   вблизи станции. Дрон якобы атаковал служебный автомобиль на дороге между территорией станции и Энергодаром. В результате удара также погиб и водитель автомобиля.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда также осудил атаку, назвав ее неприемлемой и представляющей серьезную угрозу для ядерной безопасности.

Отметим, что Александр Яковлев внесен в базу центра "Миротворец". Там его называют лицом, способствовавшим оккупационной администрации РФ в функционировании захваченной Запорожской АЭС и, по оценке авторов ресурса, участвовала в деятельности, связанной с ядерным шантажом Украины. До полномасштабного вторжения Яковлев работал на Запорожской атомной электростанции как сотрудник украинского предприятия.

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения России в якобы причастности к гибели от удара дрона Яковлева.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную   военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают в ЗАЭС пункты управления дронами.

Автор:
Светлана Манько

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