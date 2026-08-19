Возле Запорожской АЭС взорвался дрон: есть погибший и 15 раненых

У остановки транспорта, которой пользуются работники оккупированной Запорожской АЭС, разразился дрон. В результате один человек погиб, еще 15 получили ранения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что взрыв произошел утром 18 августа. В результате атаки один человек погиб, еще 15 получили ранения. Среди раненых энергетики и подрядчики, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным агентства, под ударом также оказалась промышленная зона станции. Впрочем, существенных повреждений не зафиксировано.

Оккупационное руководство ЗАЭС назвало произошедшее "худшим инцидентом", а генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал военных прекратить атаки на атомные объекты и их персонал.

"Я призываю военных командиров, ответственных за эти действия, а также всех других, кто целит по атомным электростанциям и/или их персоналу, немедленно прекратить эти неприемлемые действия, абсолютно противоречащие всем принципам и представляющие большие риски для ядерной и физической безопасности во время конфликта", — заявил Гросси.

От удара БПЛА погиб главный инженер оккупированной ЗАЭС

Напомним, 15 июля назначен Россией главный инженер оккупированной Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев погиб в результате атаки беспилотника вблизи станции. Дрон якобы атаковал служебный автомобиль на дороге между территорией станции и Энергодаром. В результате удара также погиб и водитель автомобиля.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда также осудил атаку, назвав ее неприемлемой и представляющей серьезную угрозу для ядерной безопасности.

Отметим, что Александр Яковлев внесен в базу центра "Миротворец". Там его называют лицом, способствовавшим оккупационной администрации РФ в функционировании захваченной Запорожской АЭС и, по оценке авторов ресурса, участвовала в деятельности, связанной с ядерным шантажом Украины. До полномасштабного вторжения Яковлев работал на Запорожской атомной электростанции как сотрудник украинского предприятия.

Министерство иностранных дел Украины отвергло обвинения России в якобы причастности к гибели от удара дрона Яковлева.

Что происходит на ЗАЭС?

Запорожская АЭС в Энергодаре до войны обеспечивала около пятой части всей украинской электроэнергии и была крупнейшей атомной станцией в Европе.

Российские войска захватили ее в марте 2022 года. Станция не производит электроэнергию. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с 2022 года, полагаясь на внешние линии электроснабжения и аварийные системы, чтобы предотвратить полное обесточивание.

МАГАТЭ поддерживает постоянное присутствие на объекте для мониторинга безопасности на фоне постоянных обстрелов.

Но Россия фактически превратила временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре в собственную военную базу. В подвальных помещениях и бомбоубежищах станции захватчики обустроили склады вооружений, а на крышах реакторов установили пулеметные гнезда и ракетные комплексы. Боеприпасы и военную технику россияне также хранят под техническими переходами и эстакадами, соединяющими энергоблоки с другими зданиями. Кроме того, российские военные разворачивают на ЗАЭС пункты управления дронами.

4 августа Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение и около часа работала на дизель-генераторах. Это был уже 12-й блэкаут станции с начала 2026 года и 24-й за все время российской оккупации.